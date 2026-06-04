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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRajasthani Malai Pyaz: राजस्थान की वर्ल्ड फेमस 'मलाई प्याज' कैसे बनाते हैं? नोट कर लें रेसिपी

Rajasthani Malai Pyaz: राजस्थान की वर्ल्ड फेमस 'मलाई प्याज' कैसे बनाते हैं? नोट कर लें रेसिपी

Creamy Onion Curry: राजस्थान में खानें की चीजें काफी फेमस हैं, उनमें से एक है 'मलाई प्याज', जो अपने अनोखे स्वाद और मलाईदार टेक्सचर के लिए काफी पसंद की जाती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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How To Make Rajasthan Famous Malai Pyaz: राजस्थान का नाम आते ही दाल-बाटी, गट्टे की सब्जी और केर-सांगरी जैसे पारंपरिक व्यंजन याद आ जाते हैं. लेकिन इसी राज्य की एक और खास डिश है, जो अपने अनोखे स्वाद और मलाईदार टेक्सचर के लिए काफी पसंद की जाती है. इसका नाम है 'मलाई प्याज'. यह एक ऐसी सब्जी है जिसमें छोटे प्याज, ताजी मलाई और मसालों का शानदार मेल देखने को मिलता है. अगर आप रोजमर्रा के खाने में कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो यह राजस्थानी डिश आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

क्या है मलाई प्याज की खासियत?

मलाई प्याज की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे प्याज सब्जी को अलग स्वाद देते हैं. जब ये प्याज मसालों और क्रीम के साथ पकते हैं तो इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि राजस्थान के कई इलाकों में यह डिश खास मौकों के अलावा सामान्य भोजन में भी बनाई जाती है.  

क्या होती है इसकी रेसिपी?

इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के लिए लगभग 20 से 25 छोटे प्याज, दो चम्मच घी, एक चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, एक बड़ा बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली इलायची, हल्दी, टमाटर की प्यूरी, ताजी क्रीम, कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक और हरा धनिया की जरूरत होगी.

बनाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सबसे पहले छोटे प्याज को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद इन्हें हल्का सा तेल और नमक लगाकर धीमी आंच पर भून लें. चाहें तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. प्याज तब तक पकाएं जब तक उनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए। यही स्टेप इस डिश के स्वाद को खास बनाता है. अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें। इसमें जीरा, तेजपत्ता और काली इलायची डालकर कुछ सेकंड तक भूनें. जब मसालों की खुशबू आने लगे तो इसमें बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक पकाएं, इसके बाद हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर कुछ देर भूनें, 

अब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक मिलाएं. मसालों को अच्छी तरह चलाने के बाद थोड़ा पानी और टमाटर की प्यूरी डाल दें, कढ़ाई को ढककर लगभग 7 से 8 मिनट तक पकाएं ताकि मसाले अच्छी तरह तैयार हो जाएं और उनका कच्चापन खत्म हो जाए.

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क्रीम डालने के लिए क्या हैं नियम?

जब मसाला अच्छी तरह पक जाए तो इसमें ताजी क्रीम डालें और दो से तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. इससे ग्रेवी में गाढ़ापन और मलाईदार स्वाद आ जाएगा. अब पहले से भुने हुए छोटे प्याज इसमें डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिला लें. आखिर में ऊपर से थोड़ी क्रीम डालें और कसूरी मेथी व ताजा हरा धनिया छिड़ककर सजाएं. गरमा-गरम मलाई प्याज को रोटी, पराठे या नान के साथ परोसें. इसका रिच और क्रीमी स्वाद खाने का मजा कई गुना बढ़ा देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Rajasthani Malai Pyaz Malai Pyaz Recipe Creamy Onion Curry
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