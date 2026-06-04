Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
Delhi Weather Update: IMD ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं संभावना है. स्पष्ट है लोगों को गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है.
- दिल्ली-एनसीआर में तापमान बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही.
- आईएमडी ने बारिश, आंधी-तूफान का 'येलो अलर्ट' जारी किया.
- गुरुवार-शुक्रवार को तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश संभव.
- मौसम विभाग ने सावधानी बरतने, गर्मी से बचाव की सलाह दी.
दिल्ली-एनसीआर में तापमान बढ़ने लगा है, जो लोगों को परेशान कर रहा है. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की संभावना है. स्पष्ट है लोगों को बढ़ते तापमान से आज थोड़ी राहत मिल सकती है. बुधवार को राजधानी में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी.
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (3 जून) को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 1.4 डिग्री अधिक था. अयान नगर में सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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कैसा रहा पिछले 24 घंटो का मौसम?
पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 5-10किमी/घंटा रही.
कैसा रहेगा आज का दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (4 जून) को न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों को गर्मी थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन बारिश की संभावना भी जताई गई है जो कुछ देर के लिए लोगों को राहत दे सकती है.
IMD के अनुसार, आज आंशिक रुप से आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और कभी-कभी आसमान पूरी तरह बादलों से घिर सकता है. सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश का एक दौर आ सकता है, जिसके साथ गरज-चमक का का पूर्वानुमान है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ दोपहर या शाम के समय में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. रात के समय हल्की बारिश का एक और दौर आ सकता है, जिसके साथ गरज-चमक का का पूर्वानुमान है.
मौसम विभाग ने चेताया
IMD ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही बढ़ते तापमान को देखते हुए गर्मी से बचाव की सलाह दी है, जिसके लिए खूब पानी पीने को कहा है, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो. लोगों को हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है.
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