हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 

'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 

Muzaffarpur Hospital Fire: बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि जगह-जगह पर कुकुरमुत्ते की तरह कोई भी अस्पताल खोल लेता है, लेकिन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता. कार्रवाई होनी चाहिए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई. प्रसाद अस्पताल के ICU में 13 से 15 मरीज भर्ती थे. यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के बाद धुआं फैल गया और पहले से गंभीर हालत में भर्ती मरीजों की स्थिति और खराब हो गई. सभी मरीजों को फायर डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनमें से 3 की मौत हो गई जबकि बाकियों को तत्काल प्रभाव से दूसरे अस्पतालों में भेजा गया. इस हादसे पर अब बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने नाराजगी जताई है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है. 

मुजफ्फरनगर के अस्पताल में लगी आग पर रामकृपाल यादव भड़क गए. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. यहां कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं. कोई भी आदमी अस्पताल खोल लेता है लेकिन मानकों का पालन नहीं किया जाता. 

'किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए'

बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि जो अस्पताल मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए. किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. 

ICU में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने क्या बताया?

एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि वह घर पर थे जब उन्हें आग की सूचना मिली. वह तुरंत अस्पताल आए और अपने परिचित को वहां से निकाल कर दूसरे अस्पताल में ले गए. अब उनकी हालत स्थिर है. 

'मेरे मरीज को सीढ़ियों पर फेंककर चला गया था स्टाफ'

सुबह मालूम चला कि वहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी. हम अपने परिचित को देखने गए तो वो अपने बेड पर नहीं थे. बाहर आकर हमने गार्ड से पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे पा रहा था. लोगों से मदद लेने की कोशिश की तो वहां अस्पताल से जुड़ा कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था. अंत में जाकर हम खुद ही टॉर्च मारकर खोजे. वहां धुआं-धुआं हो रखा है. ऑक्सीजन की भारी कमी थी. कई लोग मर गए थे, लेकिन मेरे परिचित वहां नहीं थे. 

तीमारदार का दावा है कि उसके परिचित मरीज को सीढ़ी पर फेंककर अस्पताल का स्टाफ वहां से चला गया था. हम खुद अपने मरीज को लेकर दूसरे अस्पताल गए. 

 

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 04 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Ram Kripal Yadav BIHAR NEWS MUZAFFARPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
बिहार
मुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल आग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
मुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल आग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
बिहार
कौन हैं खान सर से पंगा लेने वाले रोशन आनंद? खुद नहीं बन पाए पुलिस, आज कहलाते हैं 'दारोगा फैक्ट्री'
कौन हैं खान सर से पंगा लेने वाले रोशन आनंद? खुद नहीं बन पाए पुलिस, आज कहलाते हैं 'दारोगा फैक्ट्री'
बिहार
Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भीषण आग, कई मरीजों की मौत
मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भीषण आग, कई मरीजों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
विश्व
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
बिहार
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
विश्व
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
फूड
Rajasthani Malai Pyaz: राजस्थान की वर्ल्ड फेमस 'मलाई प्याज' कैसे बनाते हैं? नोट कर लें रेसिपी
राजस्थान की वर्ल्ड फेमस 'मलाई प्याज' कैसे बनाते हैं? नोट कर लें रेसिपी
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget