हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने

सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने

भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है. इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उनका चयन होना भी मुश्किल लग रहा है‌.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 04 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद अब एकाएक भारतीय क्रिकेट गलियारों में खिलाड़ियों का बदलाव की चर्चा काफी तेज है. भारत के कप्तान रह चुके सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जितया था. हालांकि, यादव को अब कप्तानी से हटा दिया गया है‌. आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्याकुमार यादव को अब भारतीय टी20 टीम से बाहर निकालने की भी बात चल रही है. यह कडा फैसला BCCI ने लिया है. इस फैसले को आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरों से ठीक पहले लिया है, जो कि इस महीने के अंत में होने वाले हैं‌. बीसीसीआई अब भारतीय टी20 टीम के लिए एक नए कप्तान की नियुक्ति नए विजन के साथ करेगी. 

क्यों ऐसा फैसला लिया गया?

बीसीसीआई के एक सर्वोच्च अधिकारी ने इस बड़े फैसले की पुष्टि की है और बताया है कि चयन समिति, बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चर्चा की.  इस चर्चे  में भारतीय टीम को आगे के सफर के लिए एक नए कप्तान के चयन को लेकर बात हुई‌. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए BCCI अधिकारी ने यह स्पष्ट किया, 'सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर जीता, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को लगा कि अब आगे बढ़ने का सही समय आ गया है‌. उन्हें अब आगे नहीं चुना जाएगा और इस फैसले की जानकारी जल्द ही सूर्या को दे दी जाएगी‌.'

यह भी पढ़े- Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल खत्म होते वैभव सूर्यवंशी का घर से निकलना मुश्किल! यह है बड़ी वजह

बल्लेबाजी बनी सूर्या की कमजोरी

रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2024 में वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप  भारत ने जीता था. उसी जीत के साथ रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. उसके बाद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई थी‌. लेकिन कप्तानी की कामन संभालने के बाद से ही सूर्या की बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में रही है‌. पिछले दो सालों से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 सीजन में उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा. हालांकि, उन्होंने सीजन के अपने आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अर्धशतक जरूर जड़ा, लेकिन पूरे सीजन में वे संघर्ष करते ही दिखे‌. 

यह भी पढ़े- टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई

टीम इंडिया का आगामी टी20 शेड्यूल

भारतीय टीम को इस महीने के अंत से एक व्यस्त टी20 शेड्यूल का सामना करना है, जहां मैदान पर एक बिल्कुल नई टीम और नए कप्तान की रणनीति देखने को मिल सकती है. भारत को आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं‌. इसके ठीक बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी‌.

Published at : 04 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
T20 SURYA KUMAR YADAV IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
क्रिकेट
Team India T20 Captain: सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल
सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख
सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 की कप्तानी, टीम से भी होंगे बाहर; आई रिपोर्ट 
वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 की कप्तानी, टीम से भी होंगे बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
दिल्ली NCR
Malviya Nagar Fire: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत
दिल्ली होटल अग्निकांड: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत
क्रिकेट
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
इंडिया
टीचर भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, 15 जून को पेश होने का ED ने किया समन
टीचर भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, 15 जून को पेश होने का ED ने किया समन
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
राजस्थान
Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरेो में फंदे से लटका मिला था शव
कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव
नौकरी
DU Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget