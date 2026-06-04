सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने

आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद अब एकाएक भारतीय क्रिकेट गलियारों में खिलाड़ियों का बदलाव की चर्चा काफी तेज है. भारत के कप्तान रह चुके सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जितया था. हालांकि, यादव को अब कप्तानी से हटा दिया गया है‌. आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्याकुमार यादव को अब भारतीय टी20 टीम से बाहर निकालने की भी बात चल रही है. यह कडा फैसला BCCI ने लिया है. इस फैसले को आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरों से ठीक पहले लिया है, जो कि इस महीने के अंत में होने वाले हैं‌. बीसीसीआई अब भारतीय टी20 टीम के लिए एक नए कप्तान की नियुक्ति नए विजन के साथ करेगी.

क्यों ऐसा फैसला लिया गया?

बीसीसीआई के एक सर्वोच्च अधिकारी ने इस बड़े फैसले की पुष्टि की है और बताया है कि चयन समिति, बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चर्चा की. इस चर्चे में भारतीय टीम को आगे के सफर के लिए एक नए कप्तान के चयन को लेकर बात हुई‌. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए BCCI अधिकारी ने यह स्पष्ट किया, 'सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर जीता, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को लगा कि अब आगे बढ़ने का सही समय आ गया है‌. उन्हें अब आगे नहीं चुना जाएगा और इस फैसले की जानकारी जल्द ही सूर्या को दे दी जाएगी‌.'

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बल्लेबाजी बनी सूर्या की कमजोरी

रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2024 में वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था. उसी जीत के साथ रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. उसके बाद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई थी‌. लेकिन कप्तानी की कामन संभालने के बाद से ही सूर्या की बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में रही है‌. पिछले दो सालों से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 सीजन में उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा. हालांकि, उन्होंने सीजन के अपने आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अर्धशतक जरूर जड़ा, लेकिन पूरे सीजन में वे संघर्ष करते ही दिखे‌.

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टीम इंडिया का आगामी टी20 शेड्यूल

भारतीय टीम को इस महीने के अंत से एक व्यस्त टी20 शेड्यूल का सामना करना है, जहां मैदान पर एक बिल्कुल नई टीम और नए कप्तान की रणनीति देखने को मिल सकती है. भारत को आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं‌. इसके ठीक बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी‌.