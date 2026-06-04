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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'...तो ऐसे ही जानें जाती रहेंगी', मालवीय नगर अग्निकांड पर कांग्रेस का बड़ा दावा, सरकार को दी यह सलाह

'...तो ऐसे ही जानें जाती रहेंगी', मालवीय नगर अग्निकांड पर कांग्रेस का बड़ा दावा, सरकार को दी यह सलाह

Malviya Nagar Fire: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को घटना स्थल का दौरा कर मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और हादसे के लिए सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 04 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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  • मुआवजा अपर्याप्त बताकर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग.

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को घटना स्थल का दौरा कर मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और हादसे के लिए सरकार, नगर निगम, फायर विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की कथित मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि जब तक अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक नहीं लगेगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी.

देवेंद्र यादव ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घटना स्थल पर नहीं पहुंचना बेहद असंवेदनशील रवैया दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सरकार का पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी था, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है.

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तीन महीनों में चौथा बड़ा हादसा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में यह चौथा बड़ा हादसा है, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत के कारण अवैध गतिविधियां फल-फूल रही हैं. यादव ने कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाएं सरकार की प्रशासनिक विफलता और भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम हैं, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

फायर विभाग और निगम अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

देवेंद्र यादव ने कहा कि इस भीषण अग्निकांड के लिए सीधे तौर पर फायर विभाग और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं. उनके अनुसार जिस इमारत में यह व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, वहां नियमों की अनदेखी की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि जब रेस्टोरेंट को केवल 5 से 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी, तो आखिर 20 से 25 कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे. उन्होंने पूछा कि निगम, फायर विभाग और लाइसेंसिंग अधिकारियों ने किन मानकों के आधार पर इसकी अनुमति दी.

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बीजेपी शासन में व्यवस्था चरमराने का आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन पर भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव बढ़ गया है और जवाबदेही लगभग खत्म हो चुकी है. यादव ने दावा किया कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है और विभिन्न विभागों में उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है.

मुआवजे को बताया नाकाफी, बढ़ाने की मांग

देवेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने को अपर्याप्त बताया. उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतकों और घायलों के लिए अतिरिक्त एवं उचित मुआवजे की घोषणा करने की मांग की. साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राजधानी में लगातार हो रही इमारत ढहने और अग्निकांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और लोगों की जवाबदेही तय की जाए तथा निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

हौजरानी में हुए अग्निकांड का जायजा लेने पहुंचे देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश महासचिव संगठन अनिल भारद्वाज, पूर्व मंत्री डॉ. योगानंद शास्त्री, निगम में सदन के पूर्व नेता जितेंद्र कुमार कोचर, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, जिला अध्यक्ष महेंद्र मंगला, वीरेंद्र शर्मा और नीतू वर्मा भी मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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Published at : 04 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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