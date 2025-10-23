हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

Delhi Crime News: नरेला में एक 5 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या, बदला लेने के लिए की गई. पिता के ड्राइवर आरोपी नीतू ने बच्चे को अगवा कर अपने कमरे में ईंटों और चाकू से हमला कर मार डाला.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में पांच साल के एक बच्चे का कथित तौर पर अपहरण करने और उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि यह हत्या बदला लेने के लिए की गई थी. 

आरोपी की पहचान नीतू के रूप में हुई है, जो स्थानीय ट्रांसपोर्टर और बच्चे के पिता के यहां वाहन चालक के रूप में काम करता था. उसे अपराध करने के एक दिन बाद बुधवार (22 अक्टूबर) को गिरफ्तार कर लिया गया. 

आरोपी नीतू के कमरे में बेहोश पड़ा मिला था बच्चा

पुलिस के अनुसार, मंगलवार (21 अक्टूबर) दोपहर को बच्चा नरेला स्थित अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया थी. इसके बाद दोपहर करीब 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र में संदिग्ध अपहरण की सूचना मिली. तलाशी के दौरान बच्चा उसी इलाके में रहने वाले नीतू के किराए के कमरे में बेहोश पड़ा मिला.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी, ‘‘बच्चे को पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्चे की हत्या ईंटों और चाकू से हमला करके की गई है.’’

बच्चे के पिता ने आरोपी नीतू को मारा था थप्पड़

पुलिस ने बताया कि नीतू अपने नियोक्ता से नाराज था. शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान एक अन्य वाहन चालक के साथ दुर्व्यवहार करने पर बॉस ने सोमवार को उसे डांटा था और थप्पड़ मारा था. ऐसा प्रतीत होता है कि गुस्से में आकर नीतू ने लड़के को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया और उसे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसकी हत्या कर दी.’’

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि नरेला पुलिस थाने में हत्या और अपहरण सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Published at : 23 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
CRIME DELHI NEWS DELHI POLICE
