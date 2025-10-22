दिल्ली: यमुना नदी में दिसंबर से शुरू हो सकती है क्रूज सेवा, तैयारियां तेज
Delhi Yamuna Cruise Service: अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक 5 किलोमीटर का सफर तय करेगा.
दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. अब राजधानी में यमुना नदी पर क्रूज चलने का सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो दिसंबर महीने से दो क्रूज यमुना पर चलने लगेंगे.
सरकार के मुताबिक, क्रूज से जुड़ी मशीनें और पार्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी असेंबलिंग (जोड़ने का काम) शुरू हो गया है. यह क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने, खाने-पीने और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था होगी. इससे दिल्ली में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
लगभग पांच किलोमीटर का रूट किया गया है तय
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार यमुना में क्रूज चलाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है. पहले चरण में लगभग पांच किलोमीटर का रूट तय किया गया है, जो सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक रहेगा. हालांकि इस रूट में फिलहाल केवल सोनिया विहार ही पिकअप और ड्रॉप पॉइंट होगा. यात्रियों को सोनिया विहार से क्रूज पर चढ़ाया जाएगा और लगभग 90 मिनट के सफर के बाद उन्हें वहीं उतारा जाएगा.
किराए को लेकर अभी नहीं हुआ है फैसला
क्रूज एक बार में लगभग 100 यात्रियों को ले जा सकेगा. किराए को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसे आम लोगों की पहुंच में रखा जाएगा ताकि हर वर्ग के लोग इसका आनंद उठा सकें.
जानकारी के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य यमुना को नई पहचान देना और दिल्ली में जल पर्यटन को बढ़ावा देना है. सरकार चाहती है कि जिस यमुना को अब तक केवल प्रदूषण और गंदगी के लिए जाना जाता था, वह अब दिल्ली की सुंदरता और पर्यटन की पहचान बने ..
दिसंबर से यमुना पर क्रूज चलने की होगी शुरुआत
यमुना में क्रूज चलाने की योजना को लेकर दिल्ली सरकार लंबे समय से काम कर रही थी. अब जब यमुना की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है, तो सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है. उम्मीद है कि दिसंबर से यमुना पर क्रूज चलने की शुरुआत दिल्ली के पर्यटन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी.
