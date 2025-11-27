'दिल्ली बोले-हर वोट है अनमोल', MCD उपचुनाव को लेकर आयोग ने लॉन्च किया नया थीम सॉन्ग

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने साल 2025 के एमसीडी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान को नया आयाम देते हुए एक आकर्षक ऑडियो-वीडियो थीम सॉन्ग जारी किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान के प्रति प्रेरित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है. आयोग की ओर से हर वोट की अहमियत बताने वाला थीम सॉन्ग जारी किया.

'दिल्ली बोले-हर वोट है अनमोल' थीम सॉन्ग लॉन्च

राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने संयुक्त सचिव आदेश्वर कांत की मौजूदगी में “दिल्ली बोले–हर वोट है अनमोल” शीर्षक वाले इस थीम सॉन्ग का औपचारिक अनावरण किया. इस मौके पर डॉ. देव ने कहा कि यह गीत हर योग्य मतदाता को अपनी जिम्मेदारी समझने और उत्साहपूर्वक मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा.

MCD BYE ELECTIONS 2025 - Voter Awareness Theme Song

Don't forget to vote on 30th November, 2025 | From 7:30 AM to 5:30 PM#mcddelhi #DelhiMCD #MCDbyElections2025 #voterawarenessdrive #theme pic.twitter.com/8stlNU3CDH — STATE ELECTION COMMISSION DELHI (@secdelhi) November 26, 2025

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि प्रत्येक वोट समान रूप से प्रभावशाली होता है और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाता है. यह थीम सॉन्ग ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसमें राजधानी की संवेदनाओं, विविधता और नागरिक भावना को दर्शाया गया है.

गीत में एकजुट होकर की वोट करने की अपील

गीत में सभी आयु वर्ग के लोगों से एकजुट होकर वोट डालने की अपील की गई है. इसकी अवधारणा आयोग की स्वीप (SVEEP) पहल से मेल खाती है, जिसमें समावेशिता, सुगमता और नागरिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है.

डिजिटल माध्यमों और आउटडोर चैनलों पर बड़े पैमाने पर प्रसार

संयुक्त सचिव आदेश्वर कांत ने बताया कि आगामी उपचुनाव जिन 12 वार्डों में होने हैं, वहां मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए थीम सॉन्ग को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आउटडोर स्क्रीन और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ना है.

निष्पक्ष और सहभागी चुनावों के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता

राज्य चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे उपचुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर अपने वोट की ताकत को साबित करें.