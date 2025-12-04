MCD उपचुनाव में BJP ने बनाई बढ़त, 46 फीसदी वोट शेयर के साथ दिल्ली वालों ने फिर जताया भरोसा

दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ मजबूती के साथ वापसी की, बल्कि महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो दांव खेला था, उस पर जनता ने खुलकर मुहर लगा दी. 12 वार्डों में उतरी बीजेपी ने 7 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, जबकि महिला उम्मीदवारों में से 6 ने जीत दर्ज कर संगठन के लिए एक नया संदेश दिया. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस जीत को जनता के भरोसे, कार्यकर्ताओं की मेहनत और सघन प्रचार अभियान का परिणाम बताया.

महिला सशक्तिकरण पर जनता की मुहर

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी ने उपचुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ा. इस बार 12 में से 8 टिकट महिलाओं को देकर बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया, जिसका बेहतरीन नतीजा मिला इन 8 में से 6 महिला प्रत्याशियों की जीत ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली की जनता बीजेपी के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का समर्थन कर रही है.

7 सीटों पर जीत और 46% से ज्यादा वोट शेयर

बीजेपी ने 12 में से 7 वार्ड जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत दिखाई. सचदेवा के अनुसार, उपचुनाव में पार्टी को 46% यानी लगभग 45.9% वोट मिले, जो इस बात का संकेत है कि दिल्ली की जनता के बीच बीजेपी आज भी पहली पसंद बनी हुई है.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सघन प्रचार अभियान को जीत का बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि सभी ने जमीन पर मेहनत की, जिसका परिणाम जनता ने जनादेश के रूप में दिया है.

AAP की बयानबाज़ी को बताया हताशा का परिणाम

उपचुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर सचदेवा ने कहा कि यह बयानबाज़ी उनकी हार की हताशा को दर्शाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में धांधली और मुस्लिम वोटों के खिसकने की जिम्मेदारी से बचने के लिए AAP नेता बहाने खोज रहे हैं.

‘वोट चोरी’ के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

AAP नेताओं द्वारा अशोक विहार और नारायणा वार्ड के नतीजों पर सवाल उठाने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद 405 वोट से अशोक विहार हार गई और केवल 148 वोट से नारायणा जीत सकी, वही बीजेपी की जीत पर उंगली उठा रही है. पुनःगिनती के बाद भी AAP का असंतोष उनकी बेचैनी को उजागर करता है.

मुस्लिम वोट बैंक में दरार? बीजेपी का दावा

सचदेवा ने कहा कि AAP की बयानबाज़ी असल में उन सवालों से बचने की कोशिश है, जो उनके ही मुस्लिम कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व से पूछ रहे हैं चांदनी महल वार्ड में टिकट चयन को लेकर नाराज़गी थी क्योंकि स्थानीय नेताओं शोएब इकबाल और आले मोहम्मद की जगह इमरान हुसैन और असीम अहमद की पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, जिसका परिणाम करारी हार के रूप में सामने आया.

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहे बीजेपी मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि AAP कार्यकर्ता भी नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं कि टिकट वितरण में गलती क्यों हुई और खुद अरविंद केजरीवाल प्रचार से क्यों दूर रहे.

इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक राजकुमार भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता शुभेन्दू शेखर अवस्थी, यासीर जिलानी और मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल भी मौजूद रहे.