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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: आसमान से बरस रही आग! 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 25 मई तक हीटवेव का अलर्ट

Delhi Weather: आसमान से बरस रही आग! 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 25 मई तक हीटवेव का अलर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. IMD ने 25 मई तक हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राजधानी में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.

By : पंकज यादव | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 06:44 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में गर्मी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है, आसमान से जैसे आग बरस रही हो. वहीं बुधवार (20 मई) को राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव का डबल अटैक देखने को मिल सकता है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दोपहर के समय हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका जताई गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री रहने का अनुमान है.

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मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-NCR में अगले कई दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है. राजधानी में 25 मई तक लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. वहीं रात के समय भी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री तक रह सकता है.

दोपहर में बाहर निकलना हो सकता है खतरनाक

मौसम विभाग ने खासतौर पर दोपहर और शाम के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. इस दौरान तेज गर्म हवाएं यानी लू चल सकती है. इसके साथ ही सतही हवाएं भी तेज रहने की संभावना है. डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इस मौसम में ज्यादा सतर्क रहें. बिना जरूरी काम के दोपहर में बाहर निकलने से बचना चाहिए.

लगातार बढ़ती गर्मी का असर अब राजधानी की बिजली और पानी व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. कई इलाकों में पानी की खपत भी सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है.

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मई बन सकता है सबसे गर्म महीना

अगर मौसम में जल्द कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो मई दिल्ली के सबसे गर्म महीनों में दर्ज हो सकता है. लगातार कई दिनों तक 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने से गर्मी का असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से पानी ज्यादा पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 20 May 2026 06:44 AM (IST)
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