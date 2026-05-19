दिल्ली: फिर महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल बढ़े दाम पर लोग बोले- 'सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और...'

देशभर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मंगलवार (19 मई) को पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हो गया. इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है.

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहले ही पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं. लोगों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है.

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से घर का बिगड़ गया बजट

दिल्ली में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि रोजाना ऑफिस आने-जाने में अब ज्यादा खर्च हो रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से घर का बजट बिगड़ने लगा है. वहीं, सड़क किनारे कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार ने कहा कि कमाई पहले ही कम है, ऊपर से ईंधन महंगा होने से सामान ढोने और आने-जाने का खर्च बढ़ गया है.

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बढ़ती महंगाई ने लोगों की बढ़ा दी मुश्किलें

लोगों का कहना है कि सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि हर जरूरी चीज महंगी होती जा रही है. गैस सिलेंडर से लेकर खाने-पीने की वस्तुओं तक के दाम बढ़ रहे हैं. मुंबई के एक युवक ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग को हो रही है, क्योंकि आम आदमी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं.

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