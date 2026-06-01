'आप लोग तो निक्कर में लठ बजाते हैं...' कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योगी सरकार पर कसा तंज

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विभिन्न मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. बातचीत के दौरान उन्होंने धर्म, पाकिस्तान, गायों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी.

संदीप दीक्षित ने कहा, "योगी जी भारत विरोधी मानसिकता को खत्म करिए. अच्छी बात है. सभी धर्मो को सम्मान देने का काम संविधान करता है. संविधान तय करेगा." उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और संविधान ही इस दिशा में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है.

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पाकिस्तान और पीओके पर दिया बयान

पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, "योगी जी पाकिस्तान पर बिल्कुल मिसाइल दाग दीजिए. यह सब तो कांग्रेस के जमाने की मिसाइलें हैं आप लोग तो निक्कर में लठ बजाते हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "योगी जी पूरी फौज लेकर कश्मीर पहुंच जाइए. जो हमारा पुराना कलंक पाक अधिकृत कश्मीर है. उसपर भी कब्जा कर लीजिए. मैं आपको अपना वोट दूंगा."

उनके इस बयान को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है.

गायों की स्थिति पर उठाए सवाल

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की मांग पर संदीप दीक्षित ने कहा, "गाय को राष्ट्रीय पशु बीजेपी घोषित नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी."

उन्होंने प्रदेश में गायों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा, "योगी जी गायों की क्या हालत है ? ये छुपी नहीं हुई है ?" साथ ही उन्होंने कहा, "गाय को हम लोग पूज्य मानते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए."

शिक्षा मंत्रालय में आग लगने की घटना का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है. मैं तो कहता हूं पूरे सरकार में आग लगी हुई है. छात्रों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए."

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उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

संदीप दीक्षित के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और अपने विचार खुलकर सामने रखे.