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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'आप लोग तो निक्कर में लठ बजाते हैं...' कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योगी सरकार पर कसा तंज

'आप लोग तो निक्कर में लठ बजाते हैं...' कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योगी सरकार पर कसा तंज

Sandeep dixit On yogi Adityanath: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पाकिस्तान, पीओके, गाय और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आलोचना की.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jun 2026 06:00 PM (IST)
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कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विभिन्न मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. बातचीत के दौरान उन्होंने धर्म, पाकिस्तान, गायों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी.

संदीप दीक्षित ने कहा, "योगी जी भारत विरोधी मानसिकता को खत्म करिए. अच्छी बात है. सभी धर्मो को सम्मान देने का काम संविधान करता है. संविधान तय करेगा." उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और संविधान ही इस दिशा में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है.

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पाकिस्तान और पीओके पर दिया बयान

पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, "योगी जी पाकिस्तान पर बिल्कुल मिसाइल दाग दीजिए. यह सब तो कांग्रेस के जमाने की मिसाइलें हैं आप लोग तो निक्कर में लठ बजाते हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "योगी जी पूरी फौज लेकर कश्मीर पहुंच जाइए. जो हमारा पुराना कलंक पाक अधिकृत कश्मीर है. उसपर भी कब्जा कर लीजिए. मैं आपको अपना वोट दूंगा."

उनके इस बयान को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है.

गायों की स्थिति पर उठाए सवाल

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की मांग पर संदीप दीक्षित ने कहा, "गाय को राष्ट्रीय पशु बीजेपी घोषित नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी." 

उन्होंने प्रदेश में गायों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा, "योगी जी गायों की क्या हालत है ? ये छुपी नहीं हुई है ?" साथ ही उन्होंने कहा, "गाय को हम लोग पूज्य मानते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए."

शिक्षा मंत्रालय में आग लगने की घटना का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है. मैं तो कहता हूं पूरे सरकार में आग लगी हुई है. छात्रों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए."

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उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

संदीप दीक्षित के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और अपने विचार खुलकर सामने रखे.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Jun 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS DELHI NEWS CONGRESS SANDEEP DIXIT YOGI ADITYANATH
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