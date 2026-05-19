Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तीन दिवसीय हड़ताल की अफवाहों पर होगी कार्रवाई.

दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने फिलहाल के लिए हड़ताल को टाल दिया है. यूनियन ने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और अब अगले 10 दिनों के अंदर उनके साथ बैठक का इंतजार है. यदि बैठक में बात नहीं बनी तो उसके बाद हड़ताल करेंगे. इसको लेकर यूनियन ने सूचना जारी की है और कहा है कि वो बैठक बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं.

सूचना में बताया कि संगठन दिल्ली सरकार के माध्यम से बैठक बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. अगर सरकार की तरफ से अगले हफ्ते 10 दिन तक कोई भी जवाब या बैठक नहीं बुलाई जाती तो इसके बाद निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ संगठन ऑटो टैक्सी चालकों के हितों के मध्य नजर आने वाले दिनों में हड़ताल की घोषणा की जाएगी.

इसमें आगे कहा गया है कि इन तीनों दिनों दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी आम जनता को आसानी से मिल सकेंगे. जिम्मेदार संगठन होने के नाते संगठन कहना चाहता है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी प्रकार से ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल की किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं है. अगर कोई तीन दिवसीय हड़ताल के बारे में अफवाहे उड़ा रहा है तो उसे पर तत्काल प्रभाव से कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए.



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