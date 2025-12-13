दिल्ली NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, GRAP 4 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. राजधानी में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है.

ग्रैप 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. साथ ही स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने) के काम को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बीएस 3 की पेट्रोल और बीएस 4 डीजल की गाड़ियां बैन रहेंगी. साथ ही पांचवीं क्लास तक के स्कूल हाईब्रिड मोड में चलेंगे. यानि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेज होंगी.

Keeping in view the prevailing trend of air quality and in an effort to prevent further deterioration of air quality in the region, the CAQM Sub-Committee on GRAP decides to invoke all actions as envisaged under Stage-IV of the extant GRAP – ‘Severe+’ Air Quality (DELHI AQI >… pic.twitter.com/I7cIDeTcss — ANI (@ANI) December 13, 2025