हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से यूपी के बड़ौत तक के लिए DTC बसों का CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, जानें किराया

दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक के लिए DTC बसों का CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, जानें किराया

ISBT To Baraut Bus: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आयी है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है और वे नये-नये विचार लेकर आ रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Sep 2025 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (23 सितंबर) को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी इंटरस्टेट बसों का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने ऐसी और बसें शुरू की जाएंगी. इस अवसर पर गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना हनुमान से की. इस रूट की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है. महाराणा प्रताप आईएसबीटी और बड़ौत के बीच पूरे रूट के लिए न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम किराया 125 रुपये निर्धारित किया गया है.

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘हमारे सरकारी अधिकारी हनुमान जैसे हैं, जब से हमारी सरकार सत्ता में आयी है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है और वे नये-नये विचार लेकर आ रहे हैं.’’ गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अब से हर महीने एक नये राज्य के लिए बस चलाई जाए. 

सीएम रेखा गुप्ता का पिछली सरकार पर आरोप

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं मुख्यमंत्री बनी, तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि उत्तराखंड की बसें यहां क्यों चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की बसें भी दिखाई देती हैं. लेकिन दिल्ली की बसें, जो दूसरे राज्यों में चल रही हैं, कहां हैं?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पिछली सरकार ने उन्हें रोक दिया था. उन्होंने राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया.’’

हम रूट का रेशनलाइजेशन कर रहे- रेखा गुप्ता

सरकार की अन्य पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि वे रूट युक्तिकरण (Rationalization) स्टडी भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ रूट पर 15 बसें चल रही थीं, जबकि कुछ पर एक भी नहीं थी. हम रूट का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं ताकि हर रूट पर बसों की पर्याप्त संख्या हो.'' 

पहले महरौली में बस ठीक करने नरेला से आते थे कर्मचारी- CM

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में, अगर महरौली में कोई बस खराब हो जाती थी, तो उसे ठीक करने के लिए कर्मचारी नरेला से आते थे, जिससे अनावश्यक देरी होती थी. उन्होंने कहा, ''हमने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिसमें गाड़ियां नजदीकी डिपो से आएंगी. इससे समय और पैसा बचेगा और यातायात जाम भी कम होगा.''

मंत्री पंकज सिंह ने क्या कहा?

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सके. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि डीटीसी की नयी अंतरराज्यीय वातानुकूलित बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक चलती है, जिससे यात्रियों और छात्रों के लिए दैनिक यात्रा विकल्पों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

नयी एसी बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से शुरू होगी और बड़ौत पहुंचने से पहले खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टेशन/उत्तर प्रदेश बॉर्डर, लोनी, मंडोला, खेकड़ा, काठा, बागपत, गोरीपुर, सरूरपुर और ट्योढ़ी से होते हुए बड़ौत पहुंचेगी.

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
DTC Rekha Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
Advertisement

वीडियोज

MG Windsor Pro EV First Drive Review | Auto Live
Noida School Death: Presidium में छात्रा Tanishka की मौत, माँ ने माँगा इंसाफ
H-1B Visa Rule Shock Indian IT को कम, Meta-Amazon-Microsoft को ज़्यादा नुकसान| Paisa Live
Haris Rauf की पत्नी ने की ओछी हरकत लेकिन Imran Khan ने दिखाया आइना | ABP LIVE
Kia Carens Clavis First Drive Review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget