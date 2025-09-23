दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक के लिए DTC बसों का CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, जानें किराया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (23 सितंबर) को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी इंटरस्टेट बसों का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने ऐसी और बसें शुरू की जाएंगी. इस अवसर पर गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना हनुमान से की. इस रूट की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है. महाराणा प्रताप आईएसबीटी और बड़ौत के बीच पूरे रूट के लिए न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम किराया 125 रुपये निर्धारित किया गया है.

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘हमारे सरकारी अधिकारी हनुमान जैसे हैं, जब से हमारी सरकार सत्ता में आयी है, अधिकारियों को काम करने का एक आदर्श माहौल मिल रहा है और वे नये-नये विचार लेकर आ रहे हैं.’’ गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अब से हर महीने एक नये राज्य के लिए बस चलाई जाए.

सीएम रेखा गुप्ता का पिछली सरकार पर आरोप

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं मुख्यमंत्री बनी, तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि उत्तराखंड की बसें यहां क्यों चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की बसें भी दिखाई देती हैं. लेकिन दिल्ली की बसें, जो दूसरे राज्यों में चल रही हैं, कहां हैं?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पिछली सरकार ने उन्हें रोक दिया था. उन्होंने राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया.’’

हम रूट का रेशनलाइजेशन कर रहे- रेखा गुप्ता

सरकार की अन्य पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि वे रूट युक्तिकरण (Rationalization) स्टडी भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ रूट पर 15 बसें चल रही थीं, जबकि कुछ पर एक भी नहीं थी. हम रूट का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं ताकि हर रूट पर बसों की पर्याप्त संख्या हो.''

पहले महरौली में बस ठीक करने नरेला से आते थे कर्मचारी- CM

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में, अगर महरौली में कोई बस खराब हो जाती थी, तो उसे ठीक करने के लिए कर्मचारी नरेला से आते थे, जिससे अनावश्यक देरी होती थी. उन्होंने कहा, ''हमने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिसमें गाड़ियां नजदीकी डिपो से आएंगी. इससे समय और पैसा बचेगा और यातायात जाम भी कम होगा.''

मंत्री पंकज सिंह ने क्या कहा?

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सके. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि डीटीसी की नयी अंतरराज्यीय वातानुकूलित बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक चलती है, जिससे यात्रियों और छात्रों के लिए दैनिक यात्रा विकल्पों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

नयी एसी बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से शुरू होगी और बड़ौत पहुंचने से पहले खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टेशन/उत्तर प्रदेश बॉर्डर, लोनी, मंडोला, खेकड़ा, काठा, बागपत, गोरीपुर, सरूरपुर और ट्योढ़ी से होते हुए बड़ौत पहुंचेगी.