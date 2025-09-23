दिल्ली में लाउडस्पीकर बजाने की बढ़ी टाइमिंग, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- 'अगर गुजरात में रातभर...'

दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लाउडस्पीकर बजाने की टाइमिंग बढ़ा दी है. नए आदेश के मुताबिक, अब रात के 10 बजे के बजाय 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में राम-राज्य आना चाहिए और इसके लिए हमें थोड़ा काम करना होगा. उन्होंने कहा, ''मैं हमेशा देखती थी कि हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी. रामलीला और दुर्गापूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती है.''

दिल्ली वालों का क्या कसूर है- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता, ''जब गुजरात में डांडिया रातभर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रातभर हो सकते हैं तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है. इसबार हमने 12 बजे तक की इजाजत, सभी रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिए हैं.''

क्या है नया नियम?

लाउडस्पीकर पर छूट 22 सितंबर से तीन अक्टूबर तक वैध है. आवासीय क्षेत्रों में आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक न हो.

अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान समय में सीमित राहत के लिए आयोजन समितियों की वर्षों से की जा रही मांग के बाद यह छूट दी गई है और यह निर्णय सांस्कृतिक परंपराओं तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है.

क्या बोले पर्यावरण मंत्री?

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ‘‘रामलीला कमेटियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है.’’

दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिरसा ने कहा कि उन्होंने आयोजन स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम अधिकारियों और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन और बागवानी विभागों सहित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की हैं.