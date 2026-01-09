'AQI को AIQ कहती है', विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- AAP मीम बनाती है

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार (09 जनवरी 2026) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से गलती से जो शब्द निकले हैं उसका मजाक बनाते हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है. सीएम ने नसीहत देते हुए ये भी कहा कि मुझसे तो गलती हो गयी लेकिन आप तो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं.

आम आदमी पार्टी की ओर से बनाये जा रहे मीम से सीएम रेखा गुप्ता आहत हैं. CM ने कहा कि इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है. एक महिला दिल्ली को कैसे चला सकती है?

आम आदमी पार्टी मेरा मजाक उड़ाती है- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने सदन में कहा, ''मेरे मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है तो आम आदमी पार्टी उसपर मीम बनाती है. मेरा मजाक उड़ाती है. मुझे बड़ी तकलीफ होती है. कहते हैं कि सीएम AQI भी नहीं बोल पाती है, AQI को AIQ कहती है. अंग्रेजों की जगह मैंने गलती से कांग्रेस कह दिया उसका भी मजाक उड़ाते हैं.''

AAP ने भ्रष्टाचार का शीशमहल बनाया था- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, ''मुझसे तो गलती हो गयी लेकिन आप तो जानबूझकर ऐसा करती थी. आप ने कहा था कि गाड़ी, बंगला नहीं लेंगे, कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन लिया. भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आए और जानबूझकर भ्रष्टाचार का शीशमहल बना लिया.

सिख गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं- रेखा गुप्ता

उन्होंने आप नेताओं की ओर से कथित तौर से सिख गुरुओं के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की ओर इशारा करते हुए कहा, ''मेरी गलतियां अनजाने में हुई थीं, लेकिन आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं.'' मुख्यमंत्री गुप्ता ने सदन में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के संदर्भ में कथित तौर पर प्रयुक्त 'आपत्तिजनक शब्दों' पर कहा कि हम सिख गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.