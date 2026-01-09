हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दिल्ली में कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता', बोलीं CM रेखा गुप्ता

'दिल्ली में कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता', बोलीं CM रेखा गुप्ता

Delhi News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा कर रही है. हर काम में हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि दिल्ली में अपनी मनमर्जी से कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता. सरकार के 11 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर दिल्ली की सीएम ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने अपने 11 महीने में कर दिखाया है. पारदर्शिता के साथ में करके दिखाया है.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर काम में हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है. दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है. दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा. इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं.

सीएम ने क्या कुछ कहा?

  • पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना जीएसटी रिफंड टाइम फ्रेम में मिला.
  • हम दिल्ली में दिव्यांगजनों को ₹6000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लेकर आए.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शत-प्रतिशत EV पर लेकर जाना हमारा लक्ष्य है.
  • हमने 100 अटल कैंटीन बनाने का वादा किया था. अब तक 45 बन चुकी हैं और बाकी 55 भी रेखा गुप्ता सरकार बनाकर देगी.
  • शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना को उसी दिन कैबिनेट बुला कर अप्रूव किया गया.11 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. इसके अलावा वय वंदना योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.
  • आयुष्मान भारत योजना और वय वंदना योजना के तहत 19 हजार से ज्यादा लोगों ने इलाज पाया है और 32 करोड़ से ज्यादा क्लेम अभी तक दिए जा चुके हैं.
  • हमने अब तक 238 आरोग्य मंदिर खोले हैं. 100 और आरोग्य मंदिर तैयार हैं. इसे 1100 तक लेकर जाने का प्लान है.
  • दिल्ली में ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई भी व्यवस्थित प्लेटफॉर्म नहीं था. हमने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद Organ Donation के लिए State Organ and Tissue Transplant Organisation (SOTTO) बनाया. जिसके माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को व्यवस्थित किया गया.
  • हम अपने इस 11 महीने के अल्प-काल में दिल्ली की दिशा बदलने में सफल रहे. दिल्ली को एक नई दिशा में और एक नए भविष्य की ओर ले जाने में हम सफल हो पाए.
  • दिल्ली में शासन, सत्ता का प्रदर्शन नहीं, सेवा का अभ्यास है, जो दिल्ली सरकार करके दिखा रही है. यहां निर्णय शोर से नहीं, समन्वय से होते हैं और सरकार का हर कदम- नागरिक सेवा, राष्ट्र-प्रथम की भावना से ओत-प्रोत है.
और पढ़ें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 09 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Rekha Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

The Raja Saab Review: Prabhas का Magic काम नहीं आया, Story है पूरी Confusing
पहले बेटी का किया अपहरण फिर कर दी मां की हत्या, परिजनों की मांग बिना बेटी नहीं करेंगे अंतिम संस्कार
Bengal में ED के छापे के बाद राजनीति में आया भूचाल, साल की शुरूआत में दिख गया हाई वोल्टेज ड्रामा
India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
यूटिलिटी
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
हेल्थ
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget