'दिल्ली में कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता', बोलीं CM रेखा गुप्ता
Delhi News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा कर रही है. हर काम में हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि दिल्ली में अपनी मनमर्जी से कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता. सरकार के 11 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर दिल्ली की सीएम ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने अपने 11 महीने में कर दिखाया है. पारदर्शिता के साथ में करके दिखाया है.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर काम में हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है. दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है. दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा. इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं.
दिल्ली में कोई भी स्कूल अपनी मनमर्ज़ी से फ़ीस नहीं बढ़ा सकता।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 9, 2026
सीएम ने क्या कुछ कहा?
- पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना जीएसटी रिफंड टाइम फ्रेम में मिला.
- हम दिल्ली में दिव्यांगजनों को ₹6000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लेकर आए.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शत-प्रतिशत EV पर लेकर जाना हमारा लक्ष्य है.
- हमने 100 अटल कैंटीन बनाने का वादा किया था. अब तक 45 बन चुकी हैं और बाकी 55 भी रेखा गुप्ता सरकार बनाकर देगी.
- शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना को उसी दिन कैबिनेट बुला कर अप्रूव किया गया.11 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. इसके अलावा वय वंदना योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.
- आयुष्मान भारत योजना और वय वंदना योजना के तहत 19 हजार से ज्यादा लोगों ने इलाज पाया है और 32 करोड़ से ज्यादा क्लेम अभी तक दिए जा चुके हैं.
- हमने अब तक 238 आरोग्य मंदिर खोले हैं. 100 और आरोग्य मंदिर तैयार हैं. इसे 1100 तक लेकर जाने का प्लान है.
- दिल्ली में ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई भी व्यवस्थित प्लेटफॉर्म नहीं था. हमने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद Organ Donation के लिए State Organ and Tissue Transplant Organisation (SOTTO) बनाया. जिसके माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को व्यवस्थित किया गया.
- हम अपने इस 11 महीने के अल्प-काल में दिल्ली की दिशा बदलने में सफल रहे. दिल्ली को एक नई दिशा में और एक नए भविष्य की ओर ले जाने में हम सफल हो पाए.
- दिल्ली में शासन, सत्ता का प्रदर्शन नहीं, सेवा का अभ्यास है, जो दिल्ली सरकार करके दिखा रही है. यहां निर्णय शोर से नहीं, समन्वय से होते हैं और सरकार का हर कदम- नागरिक सेवा, राष्ट्र-प्रथम की भावना से ओत-प्रोत है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL