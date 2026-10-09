'भाई इनकी तो पैंट गीली...' ट्रेन और मेट्रो कैंसल होने पर आशुतोष रांका का बयान

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे संबंधी मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले सरकार और पुलिस ने कुछ एहतियाती कदम उठाएं हैं. कुछ रेल गाड़ियां रद्द की गईं हैं और 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है. अब इस पर सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर रांका ने लिखा कि ट्रेनें बंद. मेट्रो बंद. बसें बंद. 10000 लोग हिरासत में. भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है.

बता दें दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है.

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पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ‘‘भीड़ के जुटने’’ की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है.संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन रेंज) रजनीश गुप्ता ने बृहस्पतिवार को डीएमआरसी को भेजे पत्र में कहा कि परिस्थिति के अनुसार 10 अक्टूबर को इन स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन के फेरे घटाए जा सकते हैं.कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर इस पाबंदी की सिफारिश की गई है

.जिन 57 स्टेशन को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आईएनए, हौज खास, आजादपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग, वेलकम और रोहिणी पश्चिम शामिल हैं.मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के मुख्य दस्तावेज ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं.