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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'भाई इनकी तो पैंट गीली...' ट्रेन और मेट्रो कैंसल होने पर आशुतोष रांका का बयान

'भाई इनकी तो पैंट गीली...' ट्रेन और मेट्रो कैंसल होने पर आशुतोष रांका का बयान

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस, सरकार, DMRC ने अहम फैसले लिए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Oct 2026 01:03 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे संबंधी मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले सरकार और पुलिस ने कुछ एहतियाती कदम उठाएं हैं. कुछ रेल गाड़ियां रद्द की गईं हैं और 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है. अब इस पर सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर रांका ने लिखा कि ट्रेनें बंद. मेट्रो बंद. बसें बंद. 10000 लोग हिरासत में. भाई इनकी तो पेंट गीली हो गई है.

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बता दें दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है.

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पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ‘‘भीड़ के जुटने’’ की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है.संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन रेंज) रजनीश गुप्ता ने बृहस्पतिवार को डीएमआरसी को भेजे पत्र में कहा कि परिस्थिति के अनुसार 10 अक्टूबर को इन स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन के फेरे घटाए जा सकते हैं.कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर इस पाबंदी की सिफारिश की गई है

.जिन 57 स्टेशन को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आईएनए, हौज खास, आजादपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग, वेलकम और रोहिणी पश्चिम शामिल हैं.मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के मुख्य दस्तावेज ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के लिए दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest DELHI NEWS DELHI POLICE Ashutosh Ranka CJP Protest
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