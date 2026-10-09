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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP

'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP

कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. इस बीच सीजेपी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार बुरी तरह हिल गई है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. भारतीय रेलवे ने दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. वहीं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने की प्लानिंग भी की जा रही है. 22 हजार जवान तैनात किए गए हैं और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. ये सब देखते हुए अब सीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से मोदी सरकार पर तंज कसा गया. सीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई है.

कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर लिखा गया है, "कल दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद रह सकते हैं. सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन स्टेशन जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. दिल्ली भर में 30 हज़ार से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. क्या हम इमरजेंसी जैसे हालात बनते देख रहे हैं?

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS CJP Protest
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