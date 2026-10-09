'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. भारतीय रेलवे ने दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. वहीं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने की प्लानिंग भी की जा रही है. 22 हजार जवान तैनात किए गए हैं और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. ये सब देखते हुए अब सीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से मोदी सरकार पर तंज कसा गया. सीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई है.

कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर लिखा गया है, "कल दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद रह सकते हैं. सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन स्टेशन जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. दिल्ली भर में 30 हज़ार से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. क्या हम इमरजेंसी जैसे हालात बनते देख रहे हैं?

Modi Govt is SHOOK to its core. - 57 metro stations may remain closed in Delhi tomorrow. - All trains to New Delhi and Nizamuddin stations between 4 AM and 2 PM tomorrow cancelled. - 30k+ Police personnel deployed across Delhi. Are we witnessing the making of an Emergency? — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 9, 2026

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