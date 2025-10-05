नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 3 अक्टूबर की सुबह बड़ा हादसा हुआ. खेल की प्रैक्टिस के समय जापान और केन्या के दो विदेशी कोचों तथा एक सिक्योरिटी गार्ड पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था.



अब इस मामले पर दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह भारत के लिए बेहद शर्मनाक है. उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि विदेशी कोचों पर हमला भारत की बदनामी का कारण बनेगा. गोयल ने कहा कि विदेशों में सड़कों पर एक भी कुत्ता नजर नहीं आता, जबकि भारत में लगभग 12 करोड़ आवारा कुत्ते मौजूद हैं.

सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार- विजय गोयल

विजय गोयल ने एमसीडी और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि स्टेडियम से कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी या फिर उन लोगों की जो कुत्तों को वहां खाना खिलाते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अदालत के निर्णयों के चलते कुत्तों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया अधूरी रह गई. नतीजतन अब वही कुत्ते लोगों को काट रहे हैं.

दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स के दौरान जापान और केन्या के कोचों को आवारा कुत्तों ने काट लिया।



यह देश की साख पर धब्बा है।

क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने का आदेश दिया था, अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे?



देश बदनाम हो… pic.twitter.com/R8wQlaPKg8 — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) October 4, 2025

भारत में 'आवारा कुत्तों से सावधान' की दी चेतावनी

विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में ही हर साल आवारा कुत्तों के काटने के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं. इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लगातार शिकार बनते हैं. अब विदेशी पर्यटक और खिलाड़ी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को “आवारा कुत्तों से सावधान” वाला टैग लग सकता है. इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन, डॉग फीडर्स और जिम्मेदार अधिकारियों को सीधे तौर पर दोषी ठहराया.