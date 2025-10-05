दिल्ली: हिंदू देवी-देवताओं पर मोहम्मद शमशाद ने की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं और पुलिसकर्मियों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया. यहां एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. वसंत कुंज (दक्षिण) थाने में, एक व्यक्ति के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन आया और बाद में आरोपी की पहचान मोहम्मद शमशाद आलम (26) के रूप में हुई जो हिंदू देवताओं के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था.

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने कहा, ‘‘पुलिस की एक टीम तुरंत छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास रूबी नर्सरी के समीप पहुंची. इलाके में शिकायतकर्ता रविकांत समेत विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कई सदस्य मौजूद थे.’’ शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो दिखाया जिसमें आलम को हिंदू देवी-देवताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.

मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद वसंत कुंज (दक्षिण) थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना) और धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) के तहत मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

