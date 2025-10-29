हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिलासपुर में कांग्रेस नेता के दफ्तर के बाहर फायरिंग, तीन नकाबपोश बदमाशों ने चलाईं गोलियां- दो घायल

बिलासपुर में कांग्रेस नेता के दफ्तर के बाहर फायरिंग, तीन नकाबपोश बदमाशों ने चलाईं गोलियां- दो घायल

BIlaspur News: बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को लगभग छह बजे तीन नकाबपोश हमलावरों ने नितेश सिंह के निजी कार्यालय के सामने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 29 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तीन अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस के एक नेता के कार्यालय के सामने गोलीबारी की, जिसमें दो लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मस्तुरी क्षेत्र में शाम के समय मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस की जिला इकाई के उपाध्यक्ष नितेश सिंह के निजी कार्यालय के सामने गोलीबारी की.

उन्होंने बताया कि इस घटना में नितेश सिंह के मामा चंद्रकांत सिंह ठाकुर और भाई राजू सिंह घायल हो गए.

तीन हमलावरों की गोलीबारी

बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को लगभग छह बजे तीन नकाबपोश हमलावरों ने नितेश सिंह के निजी कार्यालय के सामने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने लगभग 12 गोलियां चलाईं, जिससे नितेश सिंह के मामा चंद्रकांत सिंह ठाकुर और भाई राजू सिंह घायल हो गए.

सिंह ने बताया कि इस घटना में चंद्रकांत को पैर में और राजू को बाएं हाथ में गोली लगी है जबकि नितेश सिंह बाल-बाल बच गए. उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. अधिकारी ने बताया कि तीन बदमाशों में से दो के पास ही कट्टा और पिस्तौल थी. उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

सिंह ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी और मस्तूरी थाना दल घटनास्थल पर पहुंचा तथा नकाबपोश हमलावरों की तलाश के लिए पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई. उन्होंने बताया कि पड़ोसी जिलों सहित सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

अधिकारी ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हैं कि गोलीबारी के पीछे क्या कारण है. उन्होंने बताया कि पुलिस पुरानी रंजिश, राजनीतिक विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
Congress Leader Chhatisgarh News Bilaspur News
और पढ़ें
