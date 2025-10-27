भारत निर्वाचन आयोग ने जिन 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात भी शामिल हैं. आइए आपको बताते हैं कि इन राज्यों में हुए आखिरी चुनाव में कितने मतदाता थे-

छत्तीसगढ़: 21,230,000

गुजरात: 50,839,000

मध्य प्रदेश: 57,405,000

राजस्थान: 54,885,000

उत्तर प्रदेश: 154,424,000

यानी मौजूदा मतदाता सूची में इन पांच राज्यों में कुल 33 करोड़ 87 लाख 83 हजार मतदाता हैं.

बता दें छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट, 90 विधानसभा और 33 जिले हैं.​ गुजरात में 26 लोकसभा, 182 विधानसभा सीट और 33 जिले हैं.​ वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा, 230 विधानसभा सीट और 55 जिले हैं.​ इसके साथ ही राजस्थान में 25 लोकसभा सीट, 200 विधानसभा और 50 जिले हैं.​ बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा सीट और 75 जिले हैं. इन पांचों राज्यों को मिलाकर कुल 171 लोकसभा और 1105 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होगा.