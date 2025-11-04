छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार 4 नवंबर को रेल हादसा हो गया. लाल खदान स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन टकरा गई. इस हादसे में कई डिब्बे पटरी से उतर गए. मौके पर रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य जारी है.