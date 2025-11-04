हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीछत्तीसगढ़Chhattisgarh Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन - मालगाड़ी में हुई टक्कर, सामने आईं भयावह तस्वीरें

Chhattisgarh Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन - मालगाड़ी में हुई टक्कर, सामने आईं भयावह तस्वीरें

छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से आ रही एक लोकल मालगाड़ी पीछे से दूसरी ट्रेन से टकरा गई. इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 05:31 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से आ रही एक लोकल मालगाड़ी पीछे से दूसरी ट्रेन से टकरा गई. इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं.

बिलासपुर में रेल हादसा

1/5
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार 4 नवंबर को रेल हादसा हो गया. लाल खदान स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन टकरा गई. इस हादसे में कई डिब्बे पटरी से उतर गए. मौके पर रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य जारी है.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार 4 नवंबर को रेल हादसा हो गया. लाल खदान स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन टकरा गई. इस हादसे में कई डिब्बे पटरी से उतर गए. मौके पर रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य जारी है.
2/5
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए.
3/5
मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच यह टक्कर शाम चार बजे के करीब हुई.
मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच यह टक्कर शाम चार बजे के करीब हुई.
4/5
हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया. यात्री व उनके परिजन चंपा जंक्शन 808595652 रायगढ़ 975248560 पेंड्रा रोड 8294730162 पर बात कर सकते हैं.
हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया. यात्री व उनके परिजन चंपा जंक्शन 808595652 रायगढ़ 975248560 पेंड्रा रोड 8294730162 पर बात कर सकते हैं.
5/5
हादसे के बाद पूरे रूट पर परिचालन ठप हो गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही रूट पर सेवाएं दोबारा से शुरू हो सकेंगी.
हादसे के बाद पूरे रूट पर परिचालन ठप हो गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही रूट पर सेवाएं दोबारा से शुरू हो सकेंगी.
Published at : 04 Nov 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Train Indian Railway Chhattisgarh News Bilaspur News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
ऑटो
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
ऑटो
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
Rohit Sharma Video Viral: लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
शिक्षा
एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट
एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget