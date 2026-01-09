पटना का तापमान और ज्यादा गिरेगा, 24 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट, मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा?

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 17 जनवरी तक अभी भीषण ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने एबीपी न्यूज़ से बताया कि अभी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है. उत्तर बिहार में अभी ज्यादा ठंड रहेगी. दक्षिण बिहार के गयाजी, औरंगाबाद, सासाराम और भभुआ के तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना है. पटना का तापमान भी अभी 1 से 2 डिग्री गिरेगा.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके अनुसार मकर संक्रांति तक तो कोई राहत नहीं मिलेगी. इसके दो-तीन दिन बाद तक यानी 17 जनवरी के आसपास तक अधिक ठंड वाली स्थिति बनी रहेगी. जनवरी में वर्षा की संभावना नहीं है, यह सबसे बड़ी राहत की बात है.

उन्होंने बताया कि 2025 की अपेक्षा 2026 में बहुत ज्यादा ठंड रही है. 2025 में 3 जनवरी के बाद से कोल्ड डे की स्थिति बनी थी, लेकिन इस बार 18 दिसंबर 2025 से ही कोल्ड डे की शुरुआत हो गई थी. राज्य के उत्तर बिहार के सभी जिले और दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाकों में लगातार ठंड की स्थिति बनी हुई है. धूप नहीं निकलने और ठंडी हवा के कारण कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया जा रहा है. अभी पछुआ हवा का प्रवाह करीब 10 दिनों तक जारी रहेगा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

आज (शुक्रवार) के मौसम की बात करें तो राज्य के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. उत्तर बिहार के सभी 19 जिले और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके के पास 5 जिलों को मिलाकर 24 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई जिला शामिल है. इसके अलावा राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अन्य 14 जिलों में भी ठंड से कोई विशेष राहत की उम्मीद नहीं है. पटना में आज भी धूप निकलने की संभावना कम है.

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, राज्य में अभी 10 दिनों तक कुहासा बना रहेगा. बीते गुरुवार को भी उत्तर बिहार के अधिसंख्य जिलों में कोल्ड डे और कुहासे का असर देखा गया. राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री से नीचे रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान गयाजी में 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे अधिक तापमान शेखपुरा में 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान बक्सर में 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.