बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी

बिहार के बांका से बीते सोमवार (19 जनवरी, 2026) को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. शंभूगंज थाने में पहुंची चटमाडीह गांव की रहने वाली नीलू कुमारी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की. उसने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप तो लगाया ही साथ ही तीन-तीन शादी की बात बता उसने सबको चौंका दिया.

क्या है पूरा मामला?

​कहानी की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब शंभूगंज थाना क्षेत्र के चटमाडीह गांव की रहने वाली नीलू कुमारी दिल्ली-एनसीआर के नोएडा में बतौर इंजीनियर अपने करियर को संवार रही थीं. इसी दौरान फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती मुंगेर जिले के फरदा गांव निवासी नवनीत राज से हुई. चैटिंग से शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं. दोनों के प्रेम को देखते हुए परिजनों ने भी रजामंदी दे दी और साल 2024 में यह प्रेमी युगल विवाह के पवित्र बंधन में बंध गया.

बेटी का जन्म और बिगड़ने लगा रिश्ता

नीलू के अनुसार, ​शादी के शुरुआती कुछ महीने तो हंसी-खुशी बीते, लेकिन जैसे ही दांपत्य जीवन के बीच एक नन्हीं बेटी का आगमन हुआ, नवनीत का व्यवहार अचानक बदल गया. बेटी के जन्म से नाराज पति ने न केवल नीलू को ताने मारने शुरू कर दिए, बल्कि 10 लाख रुपये दहेज की मांग भी कर डाली. जब नीलू ने इसका विरोध किया और पैसे देने में असमर्थता जताई, तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.

​इस रिश्ते में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब नीलू को जानकारी मिली कि नवनीत राज पहले से शादीशुदा था. अपनी पहली पत्नी को छोड़कर ही उसने नीलू से शादी रचाई थी. धोखे का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. जब नीलू से दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो नवनीत ने कानून और रिश्तों को ताक पर रखते हुए मधुबनी जिले की शिवानी कुमारी से तीसरी शादी भी कर ली.

…और थाने पहुंची नीलू

पति की जालसाजी से तंग आकर सोमवार को पीड़िता नीलू कुमारी अपनी मां के साथ शंभूगंज थाने पहुंची. उन्होंने आरोपी पति नवनीत राज के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शंभूगंज थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. आरोपों के सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

