हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी

बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी

Bihar Fraud Groom News: मामला बिहार के बांका से सामने आया है जब नीलू नाम की दूसरी पत्नी पुलिस के पास पहुंची. आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बांका से बीते सोमवार (19 जनवरी, 2026) को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. शंभूगंज थाने में पहुंची चटमाडीह गांव की रहने वाली नीलू कुमारी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की. उसने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप तो लगाया ही साथ ही तीन-तीन शादी की बात बता उसने सबको चौंका दिया. 

क्या है पूरा मामला?

​कहानी की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब शंभूगंज थाना क्षेत्र के चटमाडीह गांव की रहने वाली नीलू कुमारी दिल्ली-एनसीआर के नोएडा में बतौर इंजीनियर अपने करियर को संवार रही थीं. इसी दौरान फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती मुंगेर जिले के फरदा गांव निवासी नवनीत राज से हुई. चैटिंग से शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं. दोनों के प्रेम को देखते हुए परिजनों ने भी रजामंदी दे दी और साल 2024 में यह प्रेमी युगल विवाह के पवित्र बंधन में बंध गया.

बेटी का जन्म और बिगड़ने लगा रिश्ता

नीलू के अनुसार, ​शादी के शुरुआती कुछ महीने तो हंसी-खुशी बीते, लेकिन जैसे ही दांपत्य जीवन के बीच एक नन्हीं बेटी का आगमन हुआ, नवनीत का व्यवहार अचानक बदल गया. बेटी के जन्म से नाराज पति ने न केवल नीलू को ताने मारने शुरू कर दिए, बल्कि 10 लाख रुपये दहेज की मांग भी कर डाली. जब नीलू ने इसका विरोध किया और पैसे देने में असमर्थता जताई, तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. 

​इस रिश्ते में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब नीलू को जानकारी मिली कि नवनीत राज पहले से शादीशुदा था. अपनी पहली पत्नी को छोड़कर ही उसने नीलू से शादी रचाई थी. धोखे का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. जब नीलू से दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो नवनीत ने कानून और रिश्तों को ताक पर रखते हुए मधुबनी जिले की शिवानी कुमारी से तीसरी शादी भी कर ली. 

…और थाने पहुंची नीलू

पति की जालसाजी से तंग आकर सोमवार को पीड़िता नीलू कुमारी अपनी मां के साथ शंभूगंज थाने पहुंची. उन्होंने आरोपी पति नवनीत राज के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शंभूगंज थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. आरोपों के सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- Republic Day 2026: पटना में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को DM ने देखा, 3 गेट से आम लोग कर सकेंगे एंट्री

Published at : 20 Jan 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Banka BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: LTCG, STT और Capital Gains Tax पर Investors की बड़ी उम्मीदें | Paisa Live
BJP New President: BJP को मिला नया अध्यक्ष, आज Nitin Nabin की होगी ताजपोशी | Breaking | ABP
Jammu-Kashmir में जैश का बड़ा खुलासा! Kishtwar में आतंकी ठिकाना बरामद | Terror | Breaking | ABP
Kolkata में भीषण अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम से उठी लपटों ने मचाई दहशत | Breaking | ABP News | Fire
वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
ट्रेंडिंग
Video: ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget