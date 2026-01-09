नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत, पेराई सत्र 2025-26 से गन्ना मूल्य में होगी बढ़ोतरी

बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह नई दरें पेराई सत्र 2025-26 से लागू होंगी. लंबे समय से गन्ना किसानों की मांग थी कि लागत बढ़ने के कारण गन्ना मूल्य में इजाफा किया जाए, जिसे अब सरकार ने मान लिया है.

मिल मालिकों के साथ बैठक के बाद फैसला

गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार (8 जनवरी) को चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक हुई थी. इसी बैठक में सभी पक्षों की सहमति से गन्ना की नई कीमतें तय की गई हैं. सरकार और मिल मालिकों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह निर्णय संभव हो पाया है.

अलग-अलग प्रभेद के लिए नई दरें

मंत्री संजय कुमार के अनुसार, पहले उत्तम प्रभेद के गन्ना का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 15 रुपये बढ़ाकर 380 रुपये किया गया है. सामान्य प्रभेद का मूल्य 345 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये और निम्न प्रभेद का मूल्य 310 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

जारी रहेगा 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान

इसके अलावा, बीते वर्ष की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 10 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान भी सभी श्रेणी के गन्ना पर जारी रहेगा. इस अतिरिक्त राशि को जोड़ने के बाद किसानों को उत्तम प्रभेद के लिए 390 रुपये, सामान्य प्रभेद के लिए 370 रुपये और निम्न प्रभेद के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा.

किसानों की तरक्की पर सरकार का जोर

सरकार का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद से ही किसानों की तरक्की को प्राथमिकता दी जा रही है. गन्ना किसानों की ओर से लगातार मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी.

मिल मालिकों के साथ कई बैठकों और सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है. सरकार को उम्मीद है कि इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा.