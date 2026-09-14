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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUCC: RJD ने NDA सहयोगियों से पूछा- BJP के एजेंडे के साथ हैं?

UCC: RJD ने NDA सहयोगियों से पूछा- BJP के एजेंडे के साथ हैं?

अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने के बयान पर बिहार में सियासत गरमा गई. RJD ने JDU समेत सहयोगी दलों से रुख स्पष्ट करने की मांग की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले सभी NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. RJD ने भाजपा के सहयोगी दलों से UCC को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है. वहीं कांग्रेस ने भी अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा अपने एजेंडे वाली राजनीति कर रही है. उन्होंने JDU समेत NDA के अन्य सहयोगी दलों से सवाल किया कि UCC को लेकर उनकी क्या राय है. उन्होंने कहा कि भाजपा के घटक दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इस एजेंडे के साथ हैं या नहीं.

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JDU पहले ही जता चुकी है अलग राय

UCC को लेकर बिहार NDA में पहले से मतभेद के संकेत मिल चुके हैं. JDU नेता श्याम रजक ने कहा है कि संसद में UCC से जुड़े विधेयक का समर्थन करने के बावजूद पार्टी बिहार में इसे लागू नहीं करने के अपने पुराने रुख पर कायम है. ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद JDU पर अपना रुख और स्पष्ट करने का दबाव बढ़ सकता है.

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने अमित शाह के बयान पर कहा, “सरकार में हैं, उनको जो करना है, करें.” उनके इस बयान को केंद्र सरकार की UCC नीति पर कांग्रेस के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस लगातार भाजपा पर अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाती रही है.

मंत्री श्रवण कुमार ने टिप्पणी से बनाई दूरी

बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार इस मुद्दे पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा, “हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बताऊंगा.” इससे बिहार NDA के भीतर UCC को लेकर अलग-अलग रुख की चर्चा और तेज हो गई है. अब निगाह JDU और NDA के अन्य घटक दलों की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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