'बिहार के 7 केंद्रीय मंत्री बेगैरत’, पासवान-मांझी पर भड़के तेजस्वी यादव

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है. उन्होंने बिहार के केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि केंद्र में बिहार से सात केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन किसी में इतनी हैसियत नहीं कि वह बिहार की बाढ़ के लिए केंद्र सरकार से मदद करा सके. उन्होंने अलग-अलग मंत्रालयों का हवाला देते हुए मंत्रियों पर तंज कसा और कहा कि पहले बिहार के केंद्रीय मंत्रियों का रुतबा हुआ करता था, लेकिन अब सभी ‘फुस्स फुलझड़ी’ हैं.

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बाढ़ में 45 लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है. उनके मुताबिक, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने दावा किया कि करीब 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ को लेकर उनकी ओर से कोई ठोस मदद की घोषणा नहीं हुई है.

केंद्र में बिहार से 7 बेगैरत मंत्री है लेकिन एक की भी हैसियत नहीं कि बिहार की बाढ़ पर केंद्र सरकार से बिहार की कोई मदद करा सके। बिहार से केंद्र में एक भेड़-बकरी मंत्री है, एक कपड़ा मंत्री है, एक गेंहू-चावल मंत्री है, एक छोटा-मोटा कछु लघु मंत्री है, बाक़ी सब पिछलग्गू मंत्री है।… pic.twitter.com/Z2O6xwERMc — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 13, 2026

पहले भी 5 हजार करोड़ के पैकेज की मांग

बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव इससे पहले भी केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर चुके हैं. उन्होंने 5 हजार करोड़ रुपये की तत्काल सहायता देने की मांग उठाई थी. उनका आरोप है कि राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में जरूरी सुविधाओं का अभाव है.

राहत शिविरों का निरीक्षण कर सरकार को घेरा

तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के कई राहत शिविरों का निरीक्षण भी किया था. उन्होंने दावा किया कि शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

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