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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार के 7 केंद्रीय मंत्री बेगैरत’, पासवान-मांझी पर भड़के तेजस्वी यादव

'बिहार के 7 केंद्रीय मंत्री बेगैरत’, पासवान-मांझी पर भड़के तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने बिहार की बाढ़ को लेकर केंद्र पर हमला बोला. उन्होंने 7 केंद्रीय मंत्रियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि 45 लाख लोग प्रभावित हैं, फिर भी बिहार को पर्याप्त मदद नहीं मिली.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Sep 2026 09:53 AM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है. उन्होंने बिहार के केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि केंद्र में बिहार से सात केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन किसी में इतनी हैसियत नहीं कि वह बिहार की बाढ़ के लिए केंद्र सरकार से मदद करा सके. उन्होंने अलग-अलग मंत्रालयों का हवाला देते हुए मंत्रियों पर तंज कसा और कहा कि पहले बिहार के केंद्रीय मंत्रियों का रुतबा हुआ करता था, लेकिन अब सभी ‘फुस्स फुलझड़ी’ हैं.

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बाढ़ में 45 लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है. उनके मुताबिक, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने दावा किया कि करीब 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ को लेकर उनकी ओर से कोई ठोस मदद की घोषणा नहीं हुई है.

पहले भी 5 हजार करोड़ के पैकेज की मांग

बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव इससे पहले भी केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर चुके हैं. उन्होंने 5 हजार करोड़ रुपये की तत्काल सहायता देने की मांग उठाई थी. उनका आरोप है कि राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में जरूरी सुविधाओं का अभाव है.

राहत शिविरों का निरीक्षण कर सरकार को घेरा

तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के कई राहत शिविरों का निरीक्षण भी किया था. उन्होंने दावा किया कि शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Sep 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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