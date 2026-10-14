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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट

IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन को लेकर सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारी कर रही है. कई टीमें ऐसी हैं, जिन्हें अपने कप्तान को भी ढूंढना है. देखें सभी टीमों के कप्तानों की लिस्ट.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Oct 2026 02:27 PM (IST)
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मुंबई इंडियंस को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि IPL 2027 में वह हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाएंगे या उनकी छुट्टी होगी. एक रिपोर्ट में तो सामने आया है कि रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी दी जा सकती है, जिनकी कप्तानी में एमआई ने 5 खिताब जीते हैं. हालांकि ये मुश्किल है. एक दावेदार तिलक वर्मा है, जो टीम के नए कप्तान बन सकते हैं. और भी कई फ्रेंचाइजी हैं, जो आगामी सीजन से पहले नए कप्तान की तलाश कर रही है. आइए देखें सभी टीमों के कप्तान और किन टीमों में कप्तान के पद खाली है.

चेन्नई सुपर किंग्स

एमएस धोनी के बाद चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कमान दी, लेकिन उन्होंने इतना प्रभावित नहीं किया है। अभी सीएसके के कप्तान गायकवाड़ ही हैं। पिछले सीजन माना जा रहा था कि संजू सैमसन को कप्तानी मिल सकती है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था।

लखनऊ सुपर जायंट्स

ऋषभ पंत पिछले साल टीम के कप्तान थे, जो अब ट्रेड के जरिए दिल्ली कैपिटल्स में लौट गए हैं. एलएसजी टीम में कप्तान का पद खाली है. एडन मारक्रम और मिचेल मार्श नए कप्तान बनने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी शायद इंतजार करे.

राजस्थान रॉयल्स

रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं. फ्रेंचाइजी ने उन्हें पिछले साल ही फुल टाइम कप्तान नियुक्त किया था, दरअसल संजू सैमसन ट्रेड के जरिए सीएसके में चले गए हैं.

पंजाब किंग्स

आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर रहेंगे, जिनकी कप्तानी में पीबीकेएस पिछले साल फाइनल तक पहुंची थी. हालांकि पिछले संस्करण टीम ने लगातर मैच जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में लगातर मैच हारती रही. अय्यर टी20 नेशनल टीम के भी कप्तान हैं.

दिल्ली कैपिटल्स

अक्षर पटेल पिछले संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, हालांकि अब ऋषभ पंत इस टीम में लौट आए हैं. देखना होगा कि क्या पंत को वापस कप्तान सौंपी जाती है. एक विकल्प केएल राहुल भी हैं. फिलहाल नए कप्तान को लेकर फ्रेंचाइजी ने कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है.

मुंबई इंडियंस

हार्दिक पांड्या जब से मुंबई इंडियंस में कप्तान बनकर लौटे हैं, उनके और फ्रेंचाइजी के बीच कई बार विवादों की खबरें चर्चा में रही। अभी भी ऐसा है कि IPL 2027 के लिए वह ट्रेड होकर किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है तो एमआई भी नए कप्तान की तलाश कर रही होगी. रोहित शर्मा को कप्तानी वापस दिए जाने की चर्चा है, हालांकि ये मुश्किल लगता है. नए कप्तान के रूप में तिलक वर्मा का नाम सबसे आगे नजर आता है.

गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, जो नेशनल टीम में वनडे और टेस्ट की कमान संभाले हुए हैं. वही IPL 2027 में जीटी के कप्तान रहेंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 18 साल बाद पहली बार चैंपियन बनाया. उनकी कप्तानी में आरसीबी लगातार 2 खिताब जीत चुकी है. वही कप्तान रहेंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स

अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद अब तय हो गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान IPL 2027 में बदलेगा. नए नाम में सबसे आगे रिंकू सिंह हैं, जो केकेआर के कप्तान बन सकते हैं. हालांकि एक खबर ये भी है कि सूर्यकुमार यादव ट्रेड के जरिए केकेआर में आ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो सूर्या ही कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे होंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद

पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं. हालांकि खबर है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तानी से हटा सकती है. ऐसे में ईशान किशन नए कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं, जिन्होंने पिछले साल कमिंस की गैरमौजूदगी में कप्तानी भी की थी. हालांकि अभी कप्तान बदलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2027
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