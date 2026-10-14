गोपालगंज: सफियाबाद में गैस लीक होने से लगी आग, 2 की मौत, कई गंभीर

गोपालगंज में बीते मंगलवार की शाम घर में गैस लीक होने के चलते लगी आग में झुलसने से दो मासूम की मौत हो गई जबकि 16-17 लोग घायल हुए हैं. घटना बैकुंठपुर थाने के सफियाबाद गांव की है. सिंघासन मांझी के घर में रेगुलेटर को खोलने और चेक करने के दौरान आग लगी थी.

देखते ही देखते आग की लपटों ने इस तरह तबाही मचाई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे में छह साल के आयुष और एक डेढ़ साल की बच्ची मिस्टी की मौत हो गई.

हादसे के बाद घायलों को तत्काल आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बैकुंठपुर अस्पताल पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार हुआ. इसके बाद सभी को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना में छह की हालत गंभीर है.

घायलों में पांच वर्षीय आयांश कुमार, कुसुम देवी (40 वर्ष), शिवकुमार मांझी (42 वर्ष), बेबी देवी (22 वर्ष), कुमुद कुमारी (20 वर्ष), कुंदन कुमार शर्मा (17 वर्ष), चांदनी देवी (35 वर्ष), रीमा देवी (27 वर्ष), रौशन कुमार (6 माह), कंचन देवी (28 वर्ष) और छोटन शर्मा (16 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हैं. सदर अस्पताल में मरीजों के पहुंचते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई लोगों को गोरखपुर रेफर किए जाने की भी खबर है.

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छाेटी सी लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, नए सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस का रिसाव होने लगा और कुछ दूर पर दीया जल रहा था जिससे अगलगी की घटना हो गई. एक छोटी सी लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हो गया. हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची.

ग्रामीणों ने दिखाये साहस, जलने से बचे घर

इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया. छह माह के मासूम बच्चे समेत महिलाओं और अन्य लोगों को किसी तरह घर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. घर को बड़ी मुश्किल से बुझाने में लोग सफल रहे. आसपास के कई घर के जलने से बचाया गया.

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