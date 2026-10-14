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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगोपालगंज: सफियाबाद में गैस लीक होने से लगी आग, 2 की मौत, कई गंभीर

गोपालगंज: सफियाबाद में गैस लीक होने से लगी आग, 2 की मौत, कई गंभीर

गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना है. हादसे में 16 से 17 लोग घायल भी हुए हैं. मृतकों में छह साल का आयुष और एक डेढ़ साल की बच्ची मिस्टी शामिल है.

Written By : अवधेश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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गोपालगंज में बीते मंगलवार की शाम घर में गैस लीक होने के चलते लगी आग में झुलसने से दो मासूम की मौत हो गई जबकि 16-17 लोग घायल हुए हैं. घटना बैकुंठपुर थाने के सफियाबाद गांव की है. सिंघासन मांझी के घर में रेगुलेटर को खोलने और चेक करने के दौरान आग लगी थी. 

देखते ही देखते आग की लपटों ने इस तरह तबाही मचाई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे में छह साल के आयुष और एक डेढ़ साल की बच्ची मिस्टी की मौत हो गई. 

हादसे के बाद घायलों को तत्काल आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बैकुंठपुर अस्पताल पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार हुआ. इसके बाद सभी को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना में छह की हालत गंभीर है. 

घायलों में पांच वर्षीय आयांश कुमार, कुसुम देवी (40 वर्ष), शिवकुमार मांझी (42 वर्ष), बेबी देवी (22 वर्ष), कुमुद कुमारी (20 वर्ष), कुंदन कुमार शर्मा (17 वर्ष), चांदनी देवी (35 वर्ष), रीमा देवी (27 वर्ष), रौशन कुमार (6 माह), कंचन देवी (28 वर्ष) और छोटन शर्मा (16 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हैं. सदर अस्पताल में मरीजों के पहुंचते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई लोगों को गोरखपुर रेफर किए जाने की भी खबर है. 

यह भी पढ़ें- वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला

छाेटी सी लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, नए सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस का रिसाव होने लगा और कुछ दूर पर दीया जल रहा था जिससे अगलगी की घटना हो गई. एक छोटी सी लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हो गया. हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची.

ग्रामीणों ने दिखाये साहस, जलने से बचे घर

इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया. छह माह के मासूम बच्चे समेत महिलाओं और अन्य लोगों को किसी तरह घर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. घर को बड़ी मुश्किल से बुझाने में लोग सफल रहे. आसपास के कई घर के जलने से बचाया गया.

यह भी पढ़ें- वैशाली हादसा: पीड़ितों से मिलेंगे पहुंचे चिराग पासवान, बोले- 'जो भी दोषी...'

Published at : 14 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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