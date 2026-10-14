'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारी लड़के-लड़कियों को कैमरे के सामने लाकर उनकी आपबीती सुनी. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की. उन्होंने दावा किया कि संसद मार्ग से दिल्ली गेट तक उन्हें पीटते हुए ले जाया गया. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उनसे कहा, 'तुम दल्ले हो, तुम पैसे पर आते हो.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, 'अमित शाह जी, देख लीजिए... यह है एक हिंदुस्तान.' उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे वीडियो बनाएं और सबूत संभालकर रखें. राहुल गांधी ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को सजा दिलाई जाएगी और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है.

प्रदर्शनकारियों का आरोप- शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पीटा

प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे. इसके बावजूद पुलिस ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की. उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें संसद मार्ग से दिल्ली गेट तक पीटते हुए ले गए. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके कारण ड्यूटी दोगुनी हो गई है और उन्होंने पुलिसकर्मियों का जीना मुश्किल कर दिया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें पैसे लेकर प्रदर्शन करने वाला बताया.

राहुल ने युवती को बताया 'शेरनी'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने केरल की एक युवती की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसे 'शेरनी' बताया. युवती ने आरोप लगाया कि महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने उसके साथ मारपीट की. उसने कहा कि उसने विरोध करते हुए पुलिसकर्मी से कहा, “जितना मारना है मारो, फिर प्रोटेस्ट में मिलते हैं.”

बांसुरी बजाकर दिया प्यार का संदेश

प्रदर्शनकारियों में शामिल एक व्यक्ति ने बांसुरी पर 'वैष्णव जन तो' की धुन बजाई. उसने कहा कि नफरत का जवाब प्यार से दिया जाएगा. राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों की एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आवाज को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर बांटा नहीं जा सकता.