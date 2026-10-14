राघोपुर हादसे के बाद पप्पू यादव का दावा, 'अब तक बाढ़ में 300 लोगों की मौत हुई, लेकिन...'

तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत पर राजनीति भी तेज हो गई है. लखनपुर राघोपुर नवासे के मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दीवारों को चार-चार लाख मुआवजा देने का ऐलान किया लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जहां राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है.

उन्होंने इस बार 2026 में आई बाढ़ में पूरे बिहार में 300 लोगों की मौत का बड़ा दावा किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि मौत में किसी को मुआवजा भी नहीं मिला है. दरअसल, दिल्ली से पटना पहुंचे पप्पू यादव मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाव दुर्घटना लगातार हो रही है लेकिन सरकार कर क्या रही है. उन्होंने पूछा कि आखिर जो दोषी अधिकारी है उन पर कारवायी कब होगी.

'सरकार की संवेदना खत्म'

पप्पू यादव ने कहा कि हमने पूरे बिहार में बाढ़ का दौरा किया है और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें तीन सौ से अधिक लोगों की बाढ़ की पानी में डूबने से मौत हुई है. सभी जगह से यही सूचना मिली है कि अब तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है. आखिर सरकार की संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई है क्या?

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'सरकार की आंख में पानी नहीं'

उन्होंने कहा कि पर्व का समय है, लेकिन इस पर्व के समय मे भी भागलपुर में पुल को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. वहां काफी नावों की जरूरत है परन्तु सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. सरकार की आंख में पानी नहीं है. उन्होंने बगैर नाम लिये आरजेडी पर भी हमला किया और कहा कि लगातार लोग मर रहे हैं परन्तु विपक्ष को भी इससे कोई मतलब नहीं है विपक्ष बेखबर है.

विपक्ष के आंदोलन पर क्या कहा?

वहीं इंडिया ब्लॉक के द्वारा एसआईआर को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन बंद नहीं हुआ है. हम लोग पर्व में भी लोगों के घरों में जाकर जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है. 2024 में केंद्र चोरी के वोट से सत्ता में आई और कई राज्यों में आम लोगों के वोटों की चोरी करके मुख्यमंत्री बनाए गए. जनता को घर घर जाकर आगाह करेंगे.

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