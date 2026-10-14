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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'

महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा है कि "अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी चुप है तो वह हमारे संविधान की हत्या में शामिल है. सीधी सी बात है."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 14 Oct 2026 01:36 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता और सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है. दोनों ने कई साथियों के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और देर रात गिरफ्तारी हो गई. CJP कार्यकर्ताओं को तिहाड़ भेजे जाने पर TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका साथ दिया है.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा कि "बॉयज मैं आपके साथ हूं. हम इन गुंडों और लुटेरों से इस देश को वापस लेंगे."

13 अक्टूबर 2026 को आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे अपने साथियों के साथ को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे, जहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. 14 अक्टूबर 2026 को सुबह 3 बजे सौरव, रांका और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और सुबह SEM कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जबकि अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के बॉन्ड पर साइन करवा कर रिहा कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों?

एक अन्य पोस्ट में भी महुआ ने इस घटना पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का साथ देते हुए लिखा कि "यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता." उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए  कहा कि "अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी चुप है तो वह हमारे संविधान की हत्या में शामिल है. सीधी सी बात है."

जंतर-मंतर नागरिकों का

महुआ ने जंतर-मंतर पर CJP नेताओं के गेट फांदकर पहुंचने और तिरंगा फहराने पर कहा कि "किस चीज में घुसपैठ? जंतर-मंतर नागरिकों का है और हम वहां तिरंगा फहराने के लिए आज़ाद हैं. ठीक वैसे ही जैसे सौरव दास और आशुतोष रांका हैं."

महुआ को लगी थी चोट

7 अक्टूबर 2026 को महुआ मोइत्रा जब प्रियंका गांधी और अन्य महिला साथियों के साथ जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंची थी, तब उन्हें पुलिस के साथ झड़प में चोट लग गई थी. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जमकर हमला बोला था. वे लगातार अपनी चोट को दिखाकर दिल्ली पुलिस की बर्बरता को दिखाने का प्रयास कर रही थी. 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 14 Oct 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Mahua Moitra CJP Cockroach Janta Party
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