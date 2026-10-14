महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'

कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता और सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है. दोनों ने कई साथियों के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और देर रात गिरफ्तारी हो गई. CJP कार्यकर्ताओं को तिहाड़ भेजे जाने पर TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका साथ दिया है.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा कि "बॉयज मैं आपके साथ हूं. हम इन गुंडों और लुटेरों से इस देश को वापस लेंगे."

With you boys. We will reclaim this country from these thugs & looteras. https://t.co/4EtvCdRFZv — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 14, 2026

13 अक्टूबर 2026 को आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे अपने साथियों के साथ को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे, जहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. 14 अक्टूबर 2026 को सुबह 3 बजे सौरव, रांका और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और सुबह SEM कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जबकि अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के बॉन्ड पर साइन करवा कर रिहा कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों?

एक अन्य पोस्ट में भी महुआ ने इस घटना पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का साथ देते हुए लिखा कि "यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता." उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी चुप है तो वह हमारे संविधान की हत्या में शामिल है. सीधी सी बात है."

जंतर-मंतर नागरिकों का

महुआ ने जंतर-मंतर पर CJP नेताओं के गेट फांदकर पहुंचने और तिरंगा फहराने पर कहा कि "किस चीज में घुसपैठ? जंतर-मंतर नागरिकों का है और हम वहां तिरंगा फहराने के लिए आज़ाद हैं. ठीक वैसे ही जैसे सौरव दास और आशुतोष रांका हैं."

महुआ को लगी थी चोट

7 अक्टूबर 2026 को महुआ मोइत्रा जब प्रियंका गांधी और अन्य महिला साथियों के साथ जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंची थी, तब उन्हें पुलिस के साथ झड़प में चोट लग गई थी. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जमकर हमला बोला था. वे लगातार अपनी चोट को दिखाकर दिल्ली पुलिस की बर्बरता को दिखाने का प्रयास कर रही थी.