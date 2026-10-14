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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?

अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?

विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी को बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पटका पहनाकर औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता दिलाई.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 14 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बीजेपी में शामिल होने वाले अभय सिंह अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं. राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से विधायक हैं और विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की काल्पी सीट से विधायक हैं. 

गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह, आयोध्या गोसाईगंज के विधायक अभय प्रताप सिंह और कालपी जालौन के विधायक विनोद चतुर्वेदी को बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पटका पहनाकर औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री की स्मृति ईरानी सहित लगभग डेढ़ दर्जन मंत्री और विधायक सांसद मंच पर मौजूद रहे.

बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि 1982 से राजनीति में हूं, जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी राज में हो रहा है.

(ये खबर अपडेट की जा रही है)

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Published at : 14 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
BJP UP News Lucknow News
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