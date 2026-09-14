प्रशांत किशोर की मुसलमानों को सलाह, 'किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं...'

जन सुराज पार्टी चीफ और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने रविवार (13 सितंबर) को बिहार के मुसलमानों को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है. मुस्लिम समुदाय को पीके ने सलाह दी है कि से राजनीति में अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व की चिंता खुद करें और किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बनने से बचें.

बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजधानी पटना के मुस्लिम बहुल सब्जीबाग इलाके में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में यह बात कही. सब्जीबाग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है.

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'अल्पसंख्यकों के लिए उचित व्यवस्था बनानी है'- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, "मैं इस अवसर पर हाल के उपचुनाव में आपके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं. अब हमें अल्पसंख्यकों के लिए एक उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें लोकतांत्रिक राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए."

भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने PK को किया वोट

दरअसल, अभी तक बिहार के सभी राजनीतिक दलों में मुसलमानों की पहली पसंद हमेशा से तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल (RJD) रहा है. अब कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में शहर की मुस्लिम आबादी ने राष्ट्रीय जनता दल के बजाय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के पक्ष में भारी मतदान किया है.

बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा लड़ा गया ऐसा पहला चुनाव था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई. यह सीट साल 1995 से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ रही है. इससे पहले बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से विधायक थे. उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था जिसपर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की.

'अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष खुद करें'

जन सुराज चीफ ने आगे कहा, "मैं बिहार के सभी सामाजिक वर्गों के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि वे खुद को उनका हितैषी बताने वाले नेताओं के बहकावे में आने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें. अल्पसंख्यकों से भी मेरा यही विशेष अनुरोध है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनने के बजाय, राजनीति में अपनी उचित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए."

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