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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू

राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का साथ मिला है. इन नेताओं ने सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी की आलोचना की है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 14 Oct 2026 01:20 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डीएमके के नेता एमके स्टालिन, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार गिरफ्तार करके चुप नहीं करा सकती है.

इसके बाद सभी नेताओं को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने थैंक्यू कहा.  इंडिया गठबंधन, सीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक है और उनका इस्तीफा मांग रही है. साथ ही एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है. 

एक ही मकसद- राहुल गांधी

तीनों के अलग-अलग प्रदर्शनों के बीच इसके नेता एकजुटता के संदेश दे रहे हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने पर युवाओं को जेल भेजना ‘‘कायरतापूर्ण कदम’’ है. 

उन्होंने कहा,‘‘अलग-अलग बैनर, एक ही मकसद. सभी का विरोध एक है, नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं.’’ गांधी ने कहा, ‘‘जंतर-मंतर भारत की जनता का है. हम इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल करेंगे.’’

क्या बोले एमके स्टालिन?

एमके स्टालिन ने कहा, ''यह सरकार कितने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है? BJP कितने युवाओं की आवाज दबा सकती है? वे जितने ज़्यादा युवाओं को जेल में डालेंगे, उतने ही ज़्यादा आम नागरिक, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है, सड़कों पर उतरेंगे और उन्हें जनता की असली ताकत दिखाएंगे!''

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अपने ही देश में अपना झंडा लहराना कोई अपराध है? यह बिल्कुल बेतुका है.

सरकार ने दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित किया. इसके विरोध में सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका 13 अक्टूबर को गेट फांदकर जंतर मंतर पहुंचे. उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे. सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आज सुबह पुलिस ने रांका और दास को गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. जहां उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार ने जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल में डाल दिया है! आखिर कब से हमारे ही देश में युवा भारतीयों का अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराना अपराध बन गया? सरकार और देशभक्त युवा भारतीयों के बीच यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक हम इस तानाशाही से लोकतंत्र को वापस नहीं पा लेते!

टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खुद को सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहने वाले लोग अब भारतीयों को उनके ही देश में तिरंगा फहराने और लहराने के लिए गिरफ़्तार कर रहे हैं; केंद्र सरकार के अनुसार, यह काम शांति-भंग करने जैसा है. बीजेपी के नए 'पाकिस्तान जैसे' भारत में आपका स्वागत है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 14 Oct 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Aaditya Thackeray Jantar Mantar Rahul Gandhi M. K. Stalin CEC ARVIND KEJRIWAL Breaking News Abp News Abhijeet Dipke CJP Protest
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