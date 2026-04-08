तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप ने दी नसीहत, जानिए क्या कहा

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले केरल गए थे जहां उन्होंने बिहार को गरीब राज्य बताया था. इस पर एनडीए के नेताओं ने उस वक्त जबरदस्त घेरा था. अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हें नसीहत दी है. बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "राज्य गरीब है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, अपने बिहार के बारे में लोगों को अच्छा सोचना चाहिए. इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम बिहार में हैं, बिहार में ही जन्म हुआ है. बिहार से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो बिहार को ही गाली देते हैं. ये गलत है. इससे बचना चाहिए."

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'कोई पैसा से अमीर नहीं होता, दिल से भी…'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि बिहार गरीब नहीं है. बिहार का एक-एक नौजवान दिल से अमीर है. तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ठीक बात नहीं है. तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं. उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए. बिहार की जनता गरीब नहीं है. बिहार की जनता दिल से अमीर है. कोई पैसा से अमीर नहीं होता है, दिल से भी अमीर होता है.

पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पटना में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस मौके पर उन्होंने बताया कि वे जल्द बिहार का दौरा करेंगे. इस दौरान वे सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे.

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि उनके और तेजस्वी के बीच विचारों का मतभेद है. जब उनके विचार पसंद नहीं आए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली.

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