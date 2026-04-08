हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप ने दी नसीहत, जानिए क्या कहा

तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप ने दी नसीहत, जानिए क्या कहा

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो बिहार को ही गाली देते हैं. ये गलत है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Apr 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले केरल गए थे जहां उन्होंने बिहार को गरीब राज्य बताया था. इस पर एनडीए के नेताओं ने उस वक्त जबरदस्त घेरा था. अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हें नसीहत दी है. बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "राज्य गरीब है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, अपने बिहार के बारे में लोगों को अच्छा सोचना चाहिए. इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम बिहार में हैं, बिहार में ही जन्म हुआ है. बिहार से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो बिहार को ही गाली देते हैं. ये गलत है. इससे बचना चाहिए."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'

'कोई पैसा से अमीर नहीं होता, दिल से भी…'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि बिहार गरीब नहीं है. बिहार का एक-एक नौजवान दिल से अमीर है. तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ठीक बात नहीं है. तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं. उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए. बिहार की जनता गरीब नहीं है. बिहार की जनता दिल से अमीर है. कोई पैसा से अमीर नहीं होता है, दिल से भी अमीर होता है. 

पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पटना में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस मौके पर उन्होंने बताया कि वे जल्द बिहार का दौरा करेंगे. इस दौरान वे सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे. 

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि उनके और तेजस्वी के बीच विचारों का मतभेद है. जब उनके विचार पसंद नहीं आए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया 'अमंगल दोष' से ग्रसित, स्कूटी पर मरीज देख NDA सरकार को घेरा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप ने दी नसीहत, जानिए क्या कहा
तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप ने दी नसीहत, जानिए क्या कहा
बिहार
नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'
नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'
बिहार
Aadhar Card: बिहार की पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र, पहले चरण में 2000 सेंटर का लक्ष्य
बिहार की पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र, पहले चरण में 2000 सेंटर का लक्ष्य
बिहार
बिहार में बंद होगा जाली नोट का जाल! इन इलाकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश
बिहार में बंद होगा जाली नोट का जाल! इन इलाकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: क्या ईरान लेगा बदला, ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका ? | Iran US Israel War
6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे अक्षय कुमार
समय रैना ने खोले सभी राज: रणवीर अलबादिया विवाद, लेटेंट कंट्रोवर्सी और स्टिल अलाइव शो
Khabar Filmy Hain: कॉकटेल 2 का धमाका... पहला गाना हुआ रिलीज | Bollywood Masala | Shahid Kapoor
Chitra Tripathi : सीजफायर बहाना...Strait of Hormuz खुलवाना Trump की साजिश? | Iran US Ceasefire | Pak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
आईपीएल 2026
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Body Weight And Nutrition Needs: क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget