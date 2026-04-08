नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'

बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कई बार एनडीए के नेता कर चुके हैं. अभी बीते मंगलवार को ही जीतन राम मांझी ने भी इसको लेकर बयान दिया था. कहा था कि कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए लोगों पर जुर्माना लगाकर छोड़ देना चाहिए. इस बीच चर्चा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले जाएंगे तो बिहार में बीजेपी शराबबंदी कानून को खत्म कर देगी. इस तरह के सवाल पर जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है.

बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या लगता है शराबबंदी खत्म हो जाएगी? इस पर तेज प्रताप ने कहा, "देखिए क्या होगा नहीं होगा, शराब तो हर जगह मिल रही है. शराबबंदी का जो डायलॉग है… तो शराबबंदी है कहां? गली-मोहल्ला में हर जगह मिल रही है. लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन शराब मिल रही है."

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'आप चले जाइए बोरिंग रोड…'

तेज प्रताप यादव ने कहा, "यहां महिला सब सिगरेट पी ले रही है... आप चले जाइए बोरिंग रोड… सब बैठी रहती है. बताइए दुनिया कहां से कहां जा रही है. महिला सिगरेट पी रही है और पुरुष देख रहा है." एक सवाल के जवाब में आगे कहा, "आजादी मिले लेकिन नशा से दूर रहना चाहिए."

लगातार एनडीए के नेता शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. ऐसे में तेज प्रताप यादव से समीक्षा को लेकर सवाल किया गया कि क्या शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है? इस पर उन्होंने कहा, "संशोधन हो कहां रहा है… अभी न जहरीली शराब से घटना हुई है… जहरीली शराब हर जगह मिल रही है." बता दें कि तेज प्रताप यादव जिस जहरीली शराबकांड की बात की है वो घटना मोतिहारी की है. हाल ही में वहां कई लोगों की जान गई है.

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