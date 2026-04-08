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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'

नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी कानून खत्म? तेज प्रताप यादव बोले- 'महिला सब सिगरेट…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे शराबबंदी पर सवाल किया गया था. इस पर दावा किया कि शराब हर जगह मिल रही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Apr 2026 08:12 PM (IST)
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बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कई बार एनडीए के नेता कर चुके हैं. अभी बीते मंगलवार को ही जीतन राम मांझी ने भी इसको लेकर बयान दिया था. कहा था कि कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए लोगों पर जुर्माना लगाकर छोड़ देना चाहिए. इस बीच चर्चा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले जाएंगे तो बिहार में बीजेपी शराबबंदी कानून को खत्म कर देगी. इस तरह के सवाल पर जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष  तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है.

बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या लगता है शराबबंदी खत्म हो जाएगी? इस पर तेज प्रताप ने कहा, "देखिए क्या होगा नहीं होगा, शराब तो हर जगह मिल रही है. शराबबंदी का जो डायलॉग है… तो शराबबंदी है कहां? गली-मोहल्ला में हर जगह मिल रही है. लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन शराब मिल रही है."

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'आप चले जाइए बोरिंग रोड…'

तेज प्रताप यादव ने कहा, "यहां महिला सब सिगरेट पी ले रही है... आप चले जाइए बोरिंग रोड… सब बैठी रहती है. बताइए दुनिया कहां से कहां जा रही है. महिला सिगरेट पी रही है और पुरुष देख रहा है." एक सवाल के जवाब में आगे कहा, "आजादी मिले लेकिन नशा से दूर रहना चाहिए."

लगातार एनडीए के नेता शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. ऐसे में तेज प्रताप यादव से समीक्षा को लेकर सवाल किया गया कि क्या शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है? इस पर उन्होंने कहा, "संशोधन हो कहां रहा है… अभी न जहरीली शराब से घटना हुई है… जहरीली शराब हर जगह मिल रही है." बता दें कि तेज प्रताप यादव जिस जहरीली शराबकांड की बात की है वो घटना मोतिहारी की है. हाल ही में वहां कई लोगों की जान गई है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Apr 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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