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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- भागो मत...

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- भागो मत...

Begusarai News In Hindi: बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष संसद में जवाब सुनने से बच रहा है. उन्होंने राहुल पर हिट एंड रन की राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष संसद में ‘हिट एंड रन’ की राजनीति कर रहा है. गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष सरकार से सवाल तो पूछता है, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार होते हैं तो विपक्ष सदन से बाहर चला जाता है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार थे. उनके मुताबिक, आसन की ओर से भी कहा गया कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में चले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करता है और बाहर निकलकर प्लेकार्ड के जरिए राजनीतिक संदेश देता है. इसी दौरान एनडीए सांसदों की ओर से कथित तौर पर ‘राहुल गांधी भागो मत, अमित शाह जवाब देंगे’ जैसे नारे लगाए गए.

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‘कैमरे के सामने हेडलाइन बनाने की राजनीति’

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ ‘जवाब-जवाब’ का शोर मचाकर कैमरे के सामने सुर्खियां बनाना विपक्ष की राजनीति बन गई है. उन्होंने कहा कि संसद गंभीर बहस और चर्चा का मंच है और विपक्ष को सरकार का जवाब भी सुनना चाहिए. भाजपा सांसद ने कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन सवाल का जवाब सुनना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है. उन्होंने विपक्ष से तथ्यों का सामना करने की अपील की.

झारखंड को लेकर भी राहुल पर निशाना

गिरिराज सिंह ने झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी दिल्ली में कुछ और बात करते हैं, जबकि झारखंड में अलग रुख अपनाते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र राहुल गांधी से समर्थन वापस लेने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करने या खुद विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर बाहर और संसद के भीतर अलग-अलग रुख अपना रहे हैं.

‘संसद में हंगामे के बजाय जवाब सुनें’

गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद में सिर्फ प्लेकार्ड दिखाने और नारे लगाने के बजाय विपक्ष को गंभीरता से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सुनना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने के साथ-साथ सच और तथ्यों को सुनने का धैर्य भी जरूरी है. भाजपा सांसद के इस बयान के बाद संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव एक बार फिर तेज होने के संकेत हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 11 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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