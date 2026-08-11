उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के तबादले पर सवाल, तेजस्वी ने CM को लिखा पत्र

बिहार में सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जारी विवाद के बीच तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) को पत्र लिखकर उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की. तेजस्वी यादव ने सीएम को लिखे पत्र को अपने एक्स हैंडल से साझा किया है.

साझा किए गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. विशेष तौर पर उर्दू, अरबी और फारसी विषयों के शिक्षकों के संबंध में कई आपत्तियां सामने आई हैं.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इन विषयों के शिक्षकों को 'सरप्लस' बताकर स्थानांतरण सूची में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भी उर्दू, अरबी और फारसी के स्वीकृत पदों को 'सरप्लस' (अतिरिक्त) श्रेणी में डाले जाने की शिकायतें मिली हैं.

तेजस्वी ने कहा कि पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और हाल में स्थानांतरण पाए शिक्षकों के नाम भी सूची में होने की बात सामने आई है. उन्होंने सरकार से पूरी स्थानांतरण सूची की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा कराने और नियमों के विपरीत पाए जाने वाले तबादलों को रद्द करने की मांग की. साथ ही उन्होंने किसी विद्यालय में कार्यरत एकमात्र विषय शिक्षक को अतिरिक्त घोषित करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की भी अपील की.

नियमों के अनुसार दोबारा जांच कराने की मांग

तेजस्वी यादव ने उर्दू, अरबी और फारसी के स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं करने तथा पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले, संविदा और हाल में स्थानांतरित शिक्षकों के मामलों की नियमों के अनुसार दोबारा जांच कराने की मांग की.

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उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सरकार से स्पष्ट नीति बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि संस्कृत की तरह उर्दू भी बिहार और देश की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और दोनों विषयों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए.

वेतन नहीं मिलने का भी किया गया दावा

उन्होंने प्रत्येक सरकारी विद्यालय में उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की. पत्र में तेजस्वी ने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि इन संस्थानों के कर्मचारियों को करीब पांच से छह महीने से वेतन नहीं मिला है.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा शिक्षा, चिकित्सा और रोजमर्रा के खर्च प्रभावित हो रहे हैं. तेजस्वी ने सरकार से अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का तत्काल और पूर्ण भुगतान करने की मांग की.

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