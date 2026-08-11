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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारझारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'

झारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'

Jharkhand Students Protest Lathicharge: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि यह मामला रुकने वाला नहीं है. जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं तो सड़कों पर उतरेंगे ही.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का पहला रिएक्शन आया है. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि लाठीचार्ज जंतर-मंतर पर भी हुआ है, पटना में भी हुआ है और झारखंड में भी हो रहा है. 

पीके ने कहा, "जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहां की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं तो बच्चे सड़कों पर उतरेंगे ही. जो नेता इसके लिए दोषी हैं, वो बच्चों के गुस्से से बचने के लिए उनपर लाठी चलवा रहे हैं लेकिन लाठी चलवाने से यह दबने वाला नहीं है. यह मामला रुकने वाला नहीं है. यह आग नीचे फैलेगी और फैल रही है." 

बच्चों को डरा नहीं सकते: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने दो टूक में कहा कि युवाओं को और बच्चों को आप डरा नहीं सकते हैं. लाठी के बल पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं. सरकार को जो मूलभूत समस्या है, रोजगार और शिक्षा की, उसका समाधान करना ही पड़ेगा. अगर आगे भी पेपर लीक होगा तो जिस सरकार के रहते होगा, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- …तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया

विधायक बनने के बाद पहली बार जनता से मिले

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक बनने के बाद  मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को पहली बार जनता से मुलाकात की. शहीद दिवस के मौके पर, उन्होंने शहीद राम गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया और शहीद रामगोविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उक्त बयान दिया.

उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर आज (मंगलवार) से आभार बांकीपुर की यात्रा पर निकले हैं. आज बांकीपुर के तीन वार्डों में उनका कार्यक्रम है. 

यह भी पढ़ें- झारखंड में लाठीचार्ज पर JDU का बड़ा बयान, 'एक तरफ तो हेमंत सोरेन…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
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