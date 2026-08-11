झारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'

झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का पहला रिएक्शन आया है. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि लाठीचार्ज जंतर-मंतर पर भी हुआ है, पटना में भी हुआ है और झारखंड में भी हो रहा है.

पीके ने कहा, "जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहां की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं तो बच्चे सड़कों पर उतरेंगे ही. जो नेता इसके लिए दोषी हैं, वो बच्चों के गुस्से से बचने के लिए उनपर लाठी चलवा रहे हैं लेकिन लाठी चलवाने से यह दबने वाला नहीं है. यह मामला रुकने वाला नहीं है. यह आग नीचे फैलेगी और फैल रही है."

बच्चों को डरा नहीं सकते: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने दो टूक में कहा कि युवाओं को और बच्चों को आप डरा नहीं सकते हैं. लाठी के बल पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं. सरकार को जो मूलभूत समस्या है, रोजगार और शिक्षा की, उसका समाधान करना ही पड़ेगा. अगर आगे भी पेपर लीक होगा तो जिस सरकार के रहते होगा, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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विधायक बनने के बाद पहली बार जनता से मिले

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक बनने के बाद मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को पहली बार जनता से मुलाकात की. शहीद दिवस के मौके पर, उन्होंने शहीद राम गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया और शहीद रामगोविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उक्त बयान दिया.

उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर आज (मंगलवार) से आभार बांकीपुर की यात्रा पर निकले हैं. आज बांकीपुर के तीन वार्डों में उनका कार्यक्रम है.

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