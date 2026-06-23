तेज प्रताप के घर चोरी करने वाले आरोपी मोतीलाल यादव की पत्नी का बड़ा बयान, 'रात से...'

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक (PA) मोतीलाल पर चोरी के बड़े आरोप लगाए हैं. तेज प्रताप ने पटना पुलिस को दी तहरीर में शिकायत की है कि पीए मोतीलाल ने उनके घर से 20 लाख रुपये कैश, सोने के जेवर और लैपटॉप-मोबाइन फोन समेत लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब कर दिए हैं. इसके बाद से मोतीलाल यादव का पता नहीं है. अब खुद आरोपी निजी सहायक की पत्नी प्रीति भारती सामने आई हैं और उन्होंने अपने पति की सुरक्षा को लेकर संदेह जताया है.

मोतीलाल यादव की पत्नी प्रीति भारती काफी डरी हुई हैं और उन्होंने संदेह जताया है कि उनके पति चोरी के आरोप लगने के बाद से मिल नहीं रहे हैं. वह बीते 4-5 दिन से तेज प्रताप यादव के आवास पर थे, लेकिन सोमवार (22 जून) की रात को थाने में प्रीति को पता चला कि वह आवास पर नहीं हैं.

प्रीति का कहना है, "हम लोग खुद डर में हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि हमारे पति को ढूंढकर लाएं. पता नहीं वो सुरक्षित हैं भी या नहीं. वहां का क्या माहौल है, हमें नहीं पता. इन लोगों ने झूठ फैलाकर रखा है. चोरी के आरोप सब सेंसलेस बात है. इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है."

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रात 8.00 बजे के बाद से नहीं हुआ बात

प्रीति भारती का दावा है कि सोमवार रात 8.00 बजे के बाद से उनकी पति मोतीलाल से बात नहीं हुई है. आखिरी बार 8.00 बजे के करीब उन्होंने तेज भइया (तेज प्रताप यादव) के मोबाइल से ही वीडियो कॉल किया था. उसके बाद से कोई बात नहीं हुई है.

VIDEO | Patna: Janshakti Janta Dal (JJD) chief Tej Pratap Yadav has filed a police complaint against his personal assistant, alleging that he stole Rs 20 lakh in cash out of the party fund along with valuables like gold jewellery.



Preeti Bharti, wife of Motilal Yadav Tej… pic.twitter.com/OqFK6jPZzj — Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026

5 दिन से घर नहीं आए हैं मोतीलाल यादव

पत्नी प्रीति भारती का दावा है कि मोतीलाल 4-5 दिन से घर नहीं आए हैं. जबसे घर नहीं आए हैं तबसे उनका फोन भी बंद आ रहा है. प्रीति ने कहा, "हमने उनसे पूछा भी था कि फोन क्यों बंद है तो उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल भइया (तेज प्रताप यादव) के पास है. जब हमने पूछा कि भइया के पास आपका फोन क्यों है तो तेज प्रताप यादव ने खुद कहा कि उन दोनों के ऊपर एक हजार आदमी लगे हुए हैं. हम लोग पर कुछ एफआईआर कर दिया गया है, लेकिन हम उसको बचा लेंगे."

'पति को गलत मामलों में फंसा रहे तेज भइया'

प्रीति भारती का कहना है, "तेज प्रताप यादव के सामने ही हमने अपने पति से कहा था कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, आपको वहां नहीं जाना है. सब सुलझ जाएगा तब भले ही आप वापस चले जाएं. यह बात सुनकर तेज प्रताप जान गए थे कि अब मोतीलाल यादव आने नहीं वाले हैं. इसलिए चोरी के गलत आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया. ये सब बेबुनियाद है."

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