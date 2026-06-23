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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप के घर चोरी करने वाले आरोपी मोतीलाल यादव की पत्नी का बड़ा बयान, 'रात से...'

तेज प्रताप के घर चोरी करने वाले आरोपी मोतीलाल यादव की पत्नी का बड़ा बयान, 'रात से...'

Tej Pratap Yadav PA: मोतीलाल की पत्नी प्रीति भारती का दावा है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है और चोरी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं. प्रीति का कहना है कि रात 8 बजे के बाद से उनकी मोतीलाल से बात नहीं हुई.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक (PA) मोतीलाल पर चोरी के बड़े आरोप लगाए हैं. तेज प्रताप ने पटना पुलिस को दी तहरीर में शिकायत की है कि पीए मोतीलाल ने उनके घर से 20 लाख रुपये कैश, सोने के जेवर और लैपटॉप-मोबाइन फोन समेत लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब कर दिए हैं. इसके बाद से मोतीलाल यादव का पता नहीं है. अब खुद आरोपी निजी सहायक की पत्नी प्रीति भारती सामने आई हैं और उन्होंने अपने पति की सुरक्षा को लेकर संदेह जताया है. 

मोतीलाल यादव की पत्नी प्रीति भारती काफी डरी हुई हैं और उन्होंने संदेह जताया है कि उनके पति चोरी के आरोप लगने के बाद से मिल नहीं रहे हैं. वह बीते 4-5 दिन से तेज प्रताप यादव के आवास पर थे, लेकिन सोमवार (22 जून) की रात को थाने में प्रीति को पता चला कि वह आवास पर नहीं हैं. 

प्रीति का कहना है, "हम लोग खुद डर में हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि हमारे पति को ढूंढकर लाएं. पता नहीं वो सुरक्षित हैं भी या नहीं. वहां का क्या माहौल है, हमें नहीं पता. इन लोगों ने झूठ फैलाकर रखा है. चोरी के आरोप सब सेंसलेस बात है. इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है."

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब

रात 8.00 बजे के बाद से नहीं हुआ बात

प्रीति भारती का दावा है कि सोमवार रात 8.00 बजे के बाद से उनकी पति मोतीलाल से बात नहीं हुई है. आखिरी बार 8.00 बजे के करीब उन्होंने तेज भइया (तेज प्रताप यादव) के मोबाइल से ही वीडियो कॉल किया था. उसके बाद से कोई बात नहीं हुई है.

5 दिन से घर नहीं आए हैं मोतीलाल यादव

पत्नी प्रीति भारती का दावा है कि मोतीलाल 4-5 दिन से घर नहीं आए हैं. जबसे घर नहीं आए हैं तबसे उनका फोन भी बंद आ रहा है. प्रीति ने कहा, "हमने उनसे पूछा भी था कि फोन क्यों बंद है तो उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल भइया (तेज प्रताप यादव) के पास है. जब हमने पूछा कि भइया के पास आपका फोन क्यों है तो तेज प्रताप यादव ने खुद कहा कि उन दोनों के ऊपर एक हजार आदमी लगे हुए हैं. हम लोग पर कुछ एफआईआर कर दिया गया है, लेकिन हम उसको बचा लेंगे."

'पति को गलत मामलों में फंसा रहे तेज भइया'

प्रीति भारती का कहना है, "तेज प्रताप यादव के सामने ही हमने अपने पति से कहा था कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, आपको वहां नहीं जाना है. सब सुलझ जाएगा तब भले ही आप वापस चले जाएं. यह बात सुनकर तेज प्रताप जान गए थे कि अब मोतीलाल यादव आने नहीं वाले हैं. इसलिए चोरी के गलत आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया. ये सब बेबुनियाद है."

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप यादव ने अपने PA मोतीलाल पर पहले किया चोरी का केस, अब लिया ये बड़ा ऐक्शन

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 23 Jun 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Motilal Yadav
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