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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में वोटिंग से पहले फंसे प्रशांत किशोर? शिकायत दर्ज

बांकीपुर में वोटिंग से पहले फंसे प्रशांत किशोर? शिकायत दर्ज

Prashant Kishor News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो बयान जारी करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी. पीके ने इस वीडियो को एआई वाला बताया था. इसी मामले में केस हुआ है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के खिलाफ बुधवार (29 जुलाई, 2026) को पटना के शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. यह शिकायत जेडीयू की ओर से दर्ज कराई गई है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के उस बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है जिसमें पीके ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक वीडियो को एआई वाला कहा है.

दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था. इस वीडियो में नीतीश कुमार बांकीपुर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील कर रहे थे. इस वीडियो को बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था. इसी वीडियो को प्रशांत किशोर ने AI वाला बताया था.

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क्या बोले नीरज कुमार?

नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के एक अपील से प्रशांत किशोर बौखला गए हैं. बौखलाहट में वह अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. अगर नीतीश कुमार को कोई छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं. नीरज कुमार ने कहा कि हमने आज जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें नियम अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है. 

नीरज कुमार ने आगे कहा कि हमने थाना प्रभारी को विभिन्न धाराओं के बारे में भी बताया है. अगर प्रशांत किशोर समझते हैं कि वह नीतीश कुमार को घेरेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा. नीरज कुमार ने आगे कहा कि अगर जल समाधि भी प्रशांत किशोर लेंगे तो हम उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं.

पीके ने किया है चैलेंज

बता दें कि नीतीश कुमार के अपील वाले वीडियो को पीके ने एआई वाला तो बताया ही है, साथ ही चैलेंज किया है कि अगर वही बात नीतीश कुमार मीडिया के सामने कह दें तो वे (प्रशांत किशोर) बांकीपुर से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे. अब पीके के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है. मामला थाने तक पहुंच गया है.

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Published at : 29 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
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