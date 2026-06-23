तेज प्रताप यादव ने अपने PA मोतीलाल पर पहले किया चोरी का केस, अब लिया ये बड़ा ऐक्शन
Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने अपने पीए मोतीलाल राय पर चोरी का आरोप लगाया है. मोतीलाल जनशक्ति जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी थे.
जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने पीए मोतीलाल के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा ऐक्शन लिया है. तेज प्रताप यादव ने मोतीलाल को पार्टी से निकाल दिया है. मंगलवार (23 जून, 2026) को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी है.
मोतीलाल को पार्टी से निकाला
तेज प्रताप यादव ने कहा, "मोतीलाल राय को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है. साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन को भंग किया जाता है. शीघ्र ही नए सिरे से पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा. कल देर रात्रि 42A होर्डिंग रोड से मोतीलाल ने मेरे कई कीमती सामान, महत्वपूर्ण कागजात एवं नकद लेकर दीवार फांदकर फरार हो गया. इसके कारण इन्हें पार्टी के महासचिव पद से निष्कासित कर दिया गया है."
सुचना— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 23, 2026
मोतीलाल राय को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है
साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन को भंग किया जाता है....शीघ्र ही नए सिरे से पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा.....कल देर रात्रि 42A… pic.twitter.com/0rtiLSEHM8
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मोतीलाल राय के खिलाफ दर्ज है एक और केस
बता दें कि मोतीलाल राय के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने चोरी का केस तो किया ही है. इसके पहले भी एक और केस में वो आरोपी बनाए गए हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले ही अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसमें तेज प्रताप के साथ-साथ उनके पीए का भी नाम अपने आवेदन में आकाश ने लिखा था. मोतीलाल पर धमकी देने का आरोप लगाया था. घर में तेज प्रताप के साथ जबरदस्ती घुसने की बात कही थी.
दूसरी ओर तेज प्रताप ने मोतीलाल पर 20 लाख रुपये नकद, आईफोन और कई अन्य चीजों की चोरी का आरोप लगाया है. अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है. शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद तेज प्रताप के यहां मंगलवार को पुलिस पहुंची. जांच की गई. देखना होगा कि तेज प्रताप यादव के इस आरोपों में कितना दम है.
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