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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव ने अपने PA मोतीलाल पर पहले किया चोरी का केस, अब लिया ये बड़ा ऐक्शन

तेज प्रताप यादव ने अपने PA मोतीलाल पर पहले किया चोरी का केस, अब लिया ये बड़ा ऐक्शन

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने अपने पीए मोतीलाल राय पर चोरी का आरोप लगाया है. मोतीलाल जनशक्ति जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jun 2026 01:17 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने पीए मोतीलाल के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा ऐक्शन लिया है. तेज प्रताप यादव ने मोतीलाल को पार्टी से निकाल दिया है. मंगलवार (23 जून, 2026) को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी है.

मोतीलाल को पार्टी से निकाला

तेज प्रताप यादव ने कहा, "मोतीलाल राय को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है. साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन को भंग किया जाता है. शीघ्र ही नए सिरे से पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा. कल देर रात्रि 42A होर्डिंग रोड से मोतीलाल ने मेरे कई कीमती सामान, महत्वपूर्ण कागजात एवं नकद लेकर दीवार फांदकर फरार हो गया. इसके कारण इन्हें पार्टी के महासचिव पद से निष्कासित कर दिया गया है."

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मोतीलाल राय के खिलाफ दर्ज है एक और केस

बता दें कि मोतीलाल राय के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने चोरी का केस तो किया ही है. इसके पहले भी एक और केस में वो आरोपी बनाए गए हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले ही अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसमें तेज प्रताप के साथ-साथ उनके पीए का भी नाम अपने आवेदन में आकाश ने लिखा था. मोतीलाल पर धमकी देने का आरोप लगाया था. घर में तेज प्रताप के साथ जबरदस्ती घुसने की बात कही थी.

दूसरी ओर तेज प्रताप ने मोतीलाल पर 20 लाख रुपये नकद, आईफोन और कई अन्य चीजों की चोरी का आरोप लगाया है. अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है. शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद तेज प्रताप के यहां मंगलवार को पुलिस पहुंची. जांच की गई. देखना होगा कि तेज प्रताप यादव के इस आरोपों में कितना दम है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Motilal Rai
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