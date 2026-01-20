ठाणे: जीत के बाद AIMIM की 'हिजाब वाली' पार्षद सहर शेख का वीडियो वायरल, 'किसी के बाप के...'

ठाणे महानगरपालिका के वार्ड नंबर 30 से AIMIM की एक युवा 'हिजाब वाली' नेता पार्षद बनी हैं. इनका नाम सहर शेख है. सहर शेख के पिता युनूस शेख और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बीच अनबन ठाणे में किसी से छुपी नहीं है. अपनी बेटी की जीत पर यूनुस शेख ने कहा कि अल्लाह ने 'हिजाब वाली' बेटी को पूरे भारत में फेमस कर दिया. पिता और बेटी दोनों का ही वीडियो वायरल है.

'किसी लड़की के भविष्य के साथ मत खेलना'

अपने भाषण में यूनुस शेख ने जितेंद्र आव्हाड के चेतावनी देते हुए कहा, "अभी एक वॉर्निंग देता हूं. फ्यूचर में कभी किसी लड़की के मुस्तकबिल (भविष्य) के साथ मत खेलना. नहीं तो ये हमारी आवाम एक होकर कैसे विकेट गिराती है, देखा न? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बेटी सबकी बेटी होती है."

'उन लोगों के घमंड की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं'

जीत के बाद सहर शेख ने कहा, "उन लोगों के घमंड की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं जिनको लगता है कि हम ताल्लुक (पहचान) के मोहताज हैं. वो भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं हैं. 30 नंबर पैनल ने ये साबित किया है. मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आपने सब ने AIMIM पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताया है."

पहले शरद पवार गुट से मांगा था टिकट

यूनुस शेख ने चुनाव से पहले शरद पवार गुट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था. बाद में AIMIM के साथ बात बन गई और सहर शेख ने जीत हासिल की. ठाणे महानगरपालिका में कुल 122 सीटे हैं. यहां असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पांच सीटों पर जीत हासिल की है. सहर शेख सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख 40 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

ठाणे में सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 75 सीटों पर जीत हासिल की है. बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर और उसे कुल 28 सीटें मिली हैं. अजित पवार की एनसीपी को 9 सीटें मिलीं, उद्धव ठाकरे गुट को 1, शरद पवार गुट को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई.

