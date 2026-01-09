लालू परिवार पर संजय सरावगी का हमला, ‎'लैंड फॉर जॉब' पर कहा- 'कानून के हाथ लंबे होते हैं'

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय होने के बाद अब सियासत तेज हो गई है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को कहा कि लालू यादव परिवार के गुनाह की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. देश में कानून सबसे बड़ा है.

संजय सरावगी ने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है. जो भ्रष्टाचार करेगा, घोटाला करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगा और उचित फैसला लेगा. कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जिन लोगों ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित रूप से कानून उस तक पहुंचेगा. ‎उन्होंने कहा कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में कोर्ट ने भी माना है कि एक व्यापक आपराधिक साजिश के तहत अपराध को अंजाम दिया गया है.

'15 साल के जंगलराज में बहुत सारे घोटाले हुए'‎

बीजेपी नेता ने कहा, "15 साल के 'जंगलराज' में बिहार में और भी बहुत सारे घोटाले हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपये लालू परिवार के पास गए, जिससे बिहार का विकास बाधित हुआ. इन घोटालों से बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है. रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जो घोटाला किया, वह राष्ट्रव्यापी था. बिहार में इन लोगों ने कई घोटाले किए."

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लालू परिवार की वजह से बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी. बिहार की जनता समझती है कि 15 साल में बिहार की बदनामी और विकास न होना आरजेडी के शासनकाल के कारण हुआ. ‎अदालत ने भी माना कि लालू यादव का पूरा परिवार राजनीतिक-आपराधिक सिंडिकेट चलाता है. पूरा परिवार अकूत संपत्ति बनाने का टूल समझकर राजनीति करता रहा है. इस परिवार ने बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर अपनी संपत्ति बनाई है. बिहार की गरीब जनता को लूटा है. इससे पहले भी लालू यादव चारा घोटाला में सजा पा चुके हैं.

