बिहार में दूसरे फेज के चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर रविवार (09 नवंबर) को दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दुश्मन मेरी हत्या करवा सकते हैं. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं.

पटना में मीडिया से बात करते हुए, तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुझे खतरा है. मेरे दुश्मन मुझे मरवा भी सकते हैं. हर कोई दुश्मन जैसा लगता है." हालांकि, उन्होंने अपने दुश्मनों की पहचान का खुलासा नहीं किया.

RJD से निकाले जाने पर तेज प्रताप ने बनाई थी पार्टी

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपने पिता द्वारा आरजेडी से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई. तेज प्रताप को 25 मई को छह साल के लिए RJD से निष्कासित कर दिया गया था. तेज प्रताप ने कथित तौर पर एक महिला के साथ 'रिश्ते' में होने की बात कबूल की थी.

तेज प्रताप ने दरार डालने की साजिश का लगाया था आरोप

लालू प्रसाद ने तेज प्रताप के गैरज़िम्मेदाराना व्यवहार के चलते उन्हें पार्टी से अलग कर दिया था. पार्टी से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद, तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके छोटे भाई के बीच दरार डालने की साज़िश रची जा रही है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ पोस्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं. इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि इसके लिए 'जयचंद' जिम्मेदार है.

तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई

हालांकि मतभेदों के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा, "मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है. उन्हें आगे बढ़ना चाहिए." बता दें कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी फेज का मतदान है. जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.