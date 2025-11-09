हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मेरी हत्या...', Y प्लस सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

'मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मेरी हत्या...', Y प्लस सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

Tej Pratap Yadav News: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मेरी जान को खतरा है. तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में दूसरे फेज के चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर रविवार (09 नवंबर) को दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दुश्मन मेरी हत्या करवा सकते हैं. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं.

पटना में मीडिया से बात करते हुए, तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुझे खतरा है. मेरे दुश्मन मुझे मरवा भी सकते हैं. हर कोई दुश्मन जैसा लगता है." हालांकि, उन्होंने अपने दुश्मनों की पहचान का खुलासा नहीं किया.

RJD से निकाले जाने पर तेज प्रताप ने बनाई थी पार्टी

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपने पिता द्वारा आरजेडी से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई. तेज प्रताप को 25 मई को छह साल के लिए RJD से निष्कासित कर दिया गया था. तेज प्रताप ने कथित तौर पर एक महिला के साथ 'रिश्ते' में होने की बात कबूल की थी. 

तेज प्रताप ने दरार डालने की साजिश का लगाया था आरोप

लालू प्रसाद ने तेज प्रताप के गैरज़िम्मेदाराना व्यवहार के चलते उन्हें पार्टी से अलग कर दिया था. पार्टी से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद, तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके छोटे भाई के बीच दरार डालने की साज़िश रची जा रही है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ पोस्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं. इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि इसके लिए 'जयचंद' जिम्मेदार है.

तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई

हालांकि मतभेदों के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा, "मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है. उन्हें आगे बढ़ना चाहिए." बता दें कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी फेज का मतदान है. जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Published at : 09 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
