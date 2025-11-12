हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'हम नहीं...'

Bihar Exit Poll: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'हम नहीं...'

Bihar Exit Poll 2025: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा कि कभी एग्जिट पोल सीटों को घटा भी देता है तो कभी बढ़ा देता है. हम इसे नहीं मानते हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंगलवार (11 नवंबर) को एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल को लेकर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने महुआ सीट जीतने का भी दावा किया. साथ ही नीतीश कुमार के सीएम बनने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.

पटना में मीडिया से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, ''मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं. हम नहीं बता सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या होगा. कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है तो कभी बढ़ा देता है. हम इसे नहीं मानते हैं.'' 

मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या बोले तेज प्रताप यादव?

जब उनसे पूछा गया कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर हाउस से शपथ लेंगे, तेजस्वी के बारे में कहते हैं वो जहां से भी जर्मनी, इंग्लैंड से ओथ लेंगे, उनका हमें नहीं पता. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''देखिए वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम वो कुछ भी नहीं जानते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ''अब देखिए क्या होता है, उस विषय पर अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं.  

'जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं'

महुआ सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जनशक्ति जनता दल के प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, ''मेरा महुआ का सीट निकल रहा है. जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं.'' 

एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे?

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 243 सीटों पर मतदान कराए गए. एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है. आईएएनएस-मैटराइज का एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70-90 सीटें और अन्य को 2-8 सीटें तक मिल सकती हैं. चाणक्य एग्जिट पोल में NDA को 130-138 सीट, महागठबंधन को 100-108 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. वहीं, अन्य दलों के खाते में 3-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है.

पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए को 108-209 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. वहीं, महागठबंधन महज 32-49 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है. इसके अलावा, अन्य दलों के खाते में 1-5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. पी-मार्क के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है. यहां एनडीए को 142-162 सीट और महागठबंधन को 80-98 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. बहरहाल ये सिर्फ अनुमान है और 14 नवंबर को फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 12 Nov 2025 09:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 Exit Poll 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
शिक्षा
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget