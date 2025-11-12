Bihar Exit Poll: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'हम नहीं...'

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंगलवार (11 नवंबर) को एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल को लेकर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने महुआ सीट जीतने का भी दावा किया. साथ ही नीतीश कुमार के सीएम बनने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.

पटना में मीडिया से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, ''मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं. हम नहीं बता सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या होगा. कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है तो कभी बढ़ा देता है. हम इसे नहीं मानते हैं.''

मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या बोले तेज प्रताप यादव?

जब उनसे पूछा गया कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर हाउस से शपथ लेंगे, तेजस्वी के बारे में कहते हैं वो जहां से भी जर्मनी, इंग्लैंड से ओथ लेंगे, उनका हमें नहीं पता. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''देखिए वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम वो कुछ भी नहीं जानते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ''अब देखिए क्या होता है, उस विषय पर अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं.

'जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं'

महुआ सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जनशक्ति जनता दल के प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, ''मेरा महुआ का सीट निकल रहा है. जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं.''

एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे?

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 243 सीटों पर मतदान कराए गए. एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है. आईएएनएस-मैटराइज का एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70-90 सीटें और अन्य को 2-8 सीटें तक मिल सकती हैं. चाणक्य एग्जिट पोल में NDA को 130-138 सीट, महागठबंधन को 100-108 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. वहीं, अन्य दलों के खाते में 3-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है.

पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए को 108-209 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. वहीं, महागठबंधन महज 32-49 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है. इसके अलावा, अन्य दलों के खाते में 1-5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. पी-मार्क के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है. यहां एनडीए को 142-162 सीट और महागठबंधन को 80-98 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है. बहरहाल ये सिर्फ अनुमान है और 14 नवंबर को फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे.